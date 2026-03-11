Компенсация за разрушенное жилье, как считают выплаты

Поврежденные квартиры. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Граждане Украины, чье жилье было разрушено или повреждено в результате военных действий, имеют право на компенсацию от государства. Размер выплаты рассчитывается исходя из площади жилья, стоимости квадратного метра и региона расположения. Для различных типов недвижимости предусмотрены отдельные лимиты компенсаций. При этом часть повреждений можно зафиксировать даже без непосредственного доступа к объекту.

О размере и расчете журналистам Новини.LIVE рассказал председатель общественной организации "Город силы" Евгений Гилин.

Реклама

Читайте также:

Как считают выплаты

Размер компенсации определяют по специальному алгоритму. В расчет берут площадь жилья, его тип и среднюю стоимость квадратного метра. Также применяют государственные индикативы, которые унифицируют подход к оценке ущерба. Из-за этого суммы могут отличаться в разных областях. Региональный фактор влияет на конечную сумму, ведь стоимость жилья в Украине разная. Глава общественной организации "Город силы" Евгений Гилин объяснил, что расчет фактически происходит автоматически через портал "Дія".

"Расчет компенсации происходит алгоритмом, запрограммированным в портале "Дія". Основой для этого является оценка, которую проводит сам человек, обращающийся за возмещением. Есть определенные индикативы для площади жилья, окон и общей площади, на основе которых и определяется сумма компенсации", — пояснил Гилин.

Евгений Гилин о компенсациях. Фото: Новини.LIVE

Ограничение площади

Для уничтоженного жилья государство установило максимальную площадь, за которую могут начислить компенсацию. Для квартир это до 150 квадратных метров, для частных домов — до 200 квадратных метров. При расчете учитывают среднюю стоимость одного квадратного метра. По словам эксперта, она может существенно отличаться в зависимости от региона.

"При расчете берется информация о площади жилья и стоимость квадратного метра. В среднем по тем заявкам, которые мы видели, это примерно 34-36 тысяч гривен за квадратный метр. Но есть случаи, где сумма составляет и 20-25 тысяч гривен, в зависимости от региона", — отметил Евгений Гилин.

Компенсация за повреждения

Для жилья, которое не уничтожено полностью, но повреждено, действуют отдельные лимиты компенсации. Максимальная сумма составляет до 350 тысяч гривен для квартир и до 500 тысяч гривен для частных домов. Если дом расположен в зоне активных боевых действий, его могут обследовать дистанционно. В таком случае факт разрушения подтверждает специальная муниципальная комиссия.

"Достаточным доказательством может быть зарегистрированное в правоохранительных органах заявление об обстреле. Но самая большая проблема не в установлении факта повреждения, а в его подтверждении комиссией по обследованию уничтоженного или поврежденного жилья, которую создают при военных администрациях", — подытожил Гилин.

Напомним, мы сообщали о том, что тысячи украинцев потеряли доступ к жилью на оккупированных территориях, но до сих пор не имеют четкого механизма компенсации. Больше всего это касается имущества, которое осталось в Крыму и на части Донецкой и Луганской областей после 2014 года. Процесс возмещения связан с международными решениями и сложными юридическими процедурами. В то же время фиксация потерь и подача заявлений уже сейчас может повлиять на возможность получить компенсацию в будущем.

Также мы писали, что украинцы, которые потеряли жилье из-за войны, могут получить компенсацию через два механизма — государственный и международный реестры убытков. Они работают параллельно и учитывают выплаты друг друга. Подать заявление на возмещение можно онлайн через приложение "Дія". В то же время для многих людей самым большим препятствием остается не процедура, а психологическая готовность оформить документы.