Як розвиватимуться події на фронті

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Сили оборони півдня України

Вже незабаром українські захисники, ймовірно, займуть позиції близькі до Токмака. Як результат у російських військ розпочнеться обвал їх оборони по трасі Т-0408.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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На думку військово-політичного експерта, у вересні можливий вихід Сил оборони України до Токмака, що в Запорізькій області. Втім, поки зарано прогнозувати, як саме будуть відбуватися події біля цього населеного пункту.

"Чи це будуть оточення, чи міські бої, чи росіяни взагалі будуть тікати після того, як розпочнеться обвал їх оборони по трасі Т 0408. Але у вересні, я так думаю, що біля Токмака ми вже будемо", — проінформував Олександр Коваленко.

Також він додав, що аналогічна ситуація може відбуватися і біля Старомлинівки.

Операція біля Старомлинівки

За словами експерта, вірогідно, що саме у вересні військовослужбовці ЗСУ зможуть провести операцію з оточення Старомлинівки, що в Донецькій області. Зокрема, мова йде про перерізання там логістики і як результат — остаточне розв'язання питання з цим населеним пунктом.

"Саме цей населений пункт знаходиться на межі між першою та другою лінією оборони. Отже, після цього ми можемо говорити про розпочате просування в цій локації Сил оборони України по другій лінії оборони супротивника з відповідними результатами", — резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, українські дрони, що залітають на територію РФ та окупованого Криму, мають стратегічне значення. Їх робота дозволяє вивідати важливу інформацію у ворога. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.