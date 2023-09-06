Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Как будут развиваться события на фронте: прогнозы эксперта arrow

Как будут развиваться события на фронте: прогнозы эксперта

6 сентября 2023 18:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Как будут развиваться события на фронте
Военнослужащий ВСУ. Фото: Силы обороны юга Украины
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Уже вскоре украинские защитники, вероятно, займут позиции близкие к Токмаку. Как результат у российских войск начнется обрушение их обороны по трассе Т-0408.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Читайте также:

По мнению военно-политического эксперта, в сентябре возможен выход Сил обороны Украины в Токмак в Запорожской области. Впрочем, пока рано прогнозировать, как именно будут происходить события возле этого населенного пункта.

"Будет ли это окружении, или городские бои, или россияне вообще будут убегать после того, как начнется обвал их обороны по трассе Т 0408. Но в сентябре, я так думаю, что около Токмака мы уже будем", — проинформировал Александр Коваленко.

Также он добавил, что аналогичная ситуация может происходить и возле Старомлиновки.

Операция возле Старомлиновки

По словам эксперта, вероятно, что именно в сентябре военнослужащие ВСУ смогут провести операцию по окружению Старомлиновки в Донецкой области. В частности, речь идет о перерезании там логистики и как результат — окончательное решение вопроса с этим населенным пунктом.

"Именно этот населенный пункт находится на границе между первой и второй линией обороны. Следовательно, после этого мы можем говорить о начатом продвижении в этой локации Сил обороны Украины по второй линии обороны противника с соответствующими результатами", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, украинские дроны, залетающие на территорию РФ и оккупированного Крыма, имеют стратегическое значение. Их работа позволяет узнать важную информацию у врага. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз