Как будут развиваться события на фронте

Военнослужащий ВСУ. Фото: Силы обороны юга Украины

Уже вскоре украинские защитники, вероятно, займут позиции близкие к Токмаку. Как результат у российских войск начнется обрушение их обороны по трассе Т-0408.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По мнению военно-политического эксперта, в сентябре возможен выход Сил обороны Украины в Токмак в Запорожской области. Впрочем, пока рано прогнозировать, как именно будут происходить события возле этого населенного пункта.

"Будет ли это окружении, или городские бои, или россияне вообще будут убегать после того, как начнется обвал их обороны по трассе Т 0408. Но в сентябре, я так думаю, что около Токмака мы уже будем", — проинформировал Александр Коваленко.

Также он добавил, что аналогичная ситуация может происходить и возле Старомлиновки.

Операция возле Старомлиновки

По словам эксперта, вероятно, что именно в сентябре военнослужащие ВСУ смогут провести операцию по окружению Старомлиновки в Донецкой области. В частности, речь идет о перерезании там логистики и как результат — окончательное решение вопроса с этим населенным пунктом.

"Именно этот населенный пункт находится на границе между первой и второй линией обороны. Следовательно, после этого мы можем говорить о начатом продвижении в этой локации Сил обороны Украины по второй линии обороны противника с соответствующими результатами", — резюмировал Александр Коваленко.

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