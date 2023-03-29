Як триває відновлення електропостачання після негоди в Одеській області
Протягом доби з 28 на 29 березня енергетики відновили електропостачання в 153 населених пунктах Одеської області, які були знеструмлені через сильні пориви вітру. Втім, на цю мить світло з’явилось не у всіх домівках області.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.
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Станом на 11:00 без електроенергії залишаються ще сім населених пунктів, із них два — частково. Найбільше постраждали Одеський та Білгород-Дністровський райони.
"Ліквідують наслідки негоди 78 аварійних бригад, а це — 234 працівники та 85 одиниць техніки. За інформацією синоптиків, сьогодні на території Одеської області зберігатимуться несприятливі погодні умови — сильні пориви вітру до 20 м/с. Не наближайтеся до обірваних ліній електропередачі", — йдеться в повідомленні.
Куди звертатись у разі відсутності світла
- приватні повідомлення на сторінці фейсбук ДТЕК Одеські електромережі;
- спеціальну форму на сайті ДТЕК Одеські електромережі в розділі "Відсутня електроенергія?";
- або зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90;
Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Зазначимо, другий день поспіль в Одеській області оголошено штормове попередження. За вчорашню добу вітер повалив та пошкодив в місті 104 дерева.
На жаль не обійшлось без постраждалих. На Люстдорфській дорозі біля входу в один з супермаркетів дерево впало на жінку. В якому стані постраждала — читайте в матеріалі.