Как продолжается возобновление электроснабжения после непогоды в Одесской области
В течение суток с 28 на 29 марта энергетики возобновили электроснабжение в 153 населенных пунктах Одесской области, обесточенных из-за сильных порывов ветра. Впрочем, на этот момент свет появился не во всех домах области.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.
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По состоянию на 11:00 без электроэнергии остаются еще семь населенных пунктов, из них два — частично. Больше всего пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы.
"Устраняют последствия непогоды 78 аварийных бригад, а это — 234 работника и 85 единиц техники. По информации синоптиков, сегодня на территории Одесской области будут сохраняться неблагоприятные погодные условия — сильные порывы ветра до 20 м/с. Не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи", — говорится в сообщении.
Куда обращаться в случае отсутствия света
- частные сообщения на странице фейсбук ДТЭК Одесские электросети;
- специальную форму на сайте ДТЭК Одесские электросети в разделе "Отсутствует электроэнергия?" ;
- или позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90;
Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Отметим, второй день подряд в Одесской области объявлено штормовое предупреждение. За вчерашние сутки ветер повалил и повредил в городе 104 дерева.
К сожалению, не обошлось без пострадавших. На Люстдорфской дороге у входа в один из супермаркетов дерево упало на женщину. В каком состоянии пострадавшая — читайте в материале.