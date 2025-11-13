Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Як збивали російські дрони над Одещиною — з'явилося відео

Як збивали російські дрони над Одещиною — з'явилося відео

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 12:25
Оновлено: 12:19
Прикордонники та ВМС збили 14 «Шахедів» над Одещиною
Мобільна вогнева група під час збиття дронів. Фото ілюстративне: Національна гвардія України

Вночі російські війська знову атакували південь України дронами-камікадзе. Над Одещиною сили оборони знищили більшість цілей ще на підльоті до берегової зони. Прикордонники збили два "Шахеди", а військові моряки ліквідували ще дванадцять.

Відео зі збиттям дронів показали в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Реклама
Читайте також:

Атака дронів

Під час чергової нічної атаки на південь України прикордонники Одеського загону Державної прикордонної служби збили два ворожі безпілотники типу "Shahed-136/131". Бійці, які несли бойове чергування, оперативно виявили дрони-камікадзе й знищили їх ще до того, як вони могли досягти цивільних або критичних об’єктів. У ДПСУ зазначають, що прикордонники діють злагоджено й професійно, забезпечуючи надійний захист українського неба.

Крім того, сили та засоби Військово-Морських Сил ЗС України за минулу добу збили ще 12 ударних безпілотників "Shahed-136". У ВМС наголосили, що українські військові продовжують нищити ворога на землі, у морі та в повітрі.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що вночі РФ масовано атакувала Одещину дронами. Також ми писали, що іноземні волонтери допомогли посилити захист Одещини.

Одеса Одеська область Новини Одеси ППО дрони війна
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації