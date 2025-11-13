Прикордонники та ВМС збили 14 «Шахедів» над Одещиною

Мобільна вогнева група під час збиття дронів. Фото ілюстративне: Національна гвардія України

Вночі російські війська знову атакували південь України дронами-камікадзе. Над Одещиною сили оборони знищили більшість цілей ще на підльоті до берегової зони. Прикордонники збили два "Шахеди", а військові моряки ліквідували ще дванадцять.

Відео зі збиттям дронів показали в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Атака дронів

Під час чергової нічної атаки на південь України прикордонники Одеського загону Державної прикордонної служби збили два ворожі безпілотники типу "Shahed-136/131". Бійці, які несли бойове чергування, оперативно виявили дрони-камікадзе й знищили їх ще до того, як вони могли досягти цивільних або критичних об’єктів. У ДПСУ зазначають, що прикордонники діють злагоджено й професійно, забезпечуючи надійний захист українського неба.

Крім того, сили та засоби Військово-Морських Сил ЗС України за минулу добу збили ще 12 ударних безпілотників "Shahed-136". У ВМС наголосили, що українські військові продовжують нищити ворога на землі, у морі та в повітрі.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що вночі РФ масовано атакувала Одещину дронами. Також ми писали, що іноземні волонтери допомогли посилити захист Одещини.