Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Как сбивали российские дроны над Одесчиной — появилось видео

Как сбивали российские дроны над Одесчиной — появилось видео

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 12:25
обновлено: 12:19
Пограничники и ВМС сбили 14 "Шахедов" над Одесской областью
Мобильная огневая группа во время сбивания дронов. Фото иллюстративное: Национальная гвардия Украины

Ночью российские войска снова атаковали юг Украины дронами-камикадзе. Над Одесской областью силы обороны уничтожили большинство целей еще на подлете к береговой зоне. Пограничники сбили два "Шахеды", а военные моряки ликвидировали еще двенадцать.

Видео со сбиванием дронов показали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Реклама
Читайте также:

Атака дронов

Во время очередной ночной атаки на юг Украины пограничники Одесского отряда Государственной пограничной службы сбили два вражеских беспилотника типа "Shahed-136/131". Бойцы, которые несли боевое дежурство, оперативно обнаружили дроны-камикадзе и уничтожили их еще до того, как они могли достичь гражданских или критических объектов. В ГПСУ отмечают, что пограничники действуют слаженно и профессионально, обеспечивая надежную защиту украинского неба.

Кроме того, силы и средства Военно-Морских Сил ВС Украины за минувшие сутки сбили еще 12 ударных беспилотников "Shahed-136". В ВМС отметили, что украинские военные продолжают уничтожать врага на земле, в море и в воздухе.

Напомним, мы сообщали о том, что ночью РФ массированно атаковала Одесскую область дронами. Также мы писали, что иностранные волонтеры помогли усилить защиту Одесской области.

Одесса Одесская область Новости Одессы ППО дроны
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации