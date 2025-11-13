Пограничники и ВМС сбили 14 "Шахедов" над Одесской областью

Мобильная огневая группа во время сбивания дронов. Фото иллюстративное: Национальная гвардия Украины

Ночью российские войска снова атаковали юг Украины дронами-камикадзе. Над Одесской областью силы обороны уничтожили большинство целей еще на подлете к береговой зоне. Пограничники сбили два "Шахеды", а военные моряки ликвидировали еще двенадцать.

Видео со сбиванием дронов показали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Атака дронов

Во время очередной ночной атаки на юг Украины пограничники Одесского отряда Государственной пограничной службы сбили два вражеских беспилотника типа "Shahed-136/131". Бойцы, которые несли боевое дежурство, оперативно обнаружили дроны-камикадзе и уничтожили их еще до того, как они могли достичь гражданских или критических объектов. В ГПСУ отмечают, что пограничники действуют слаженно и профессионально, обеспечивая надежную защиту украинского неба.

Кроме того, силы и средства Военно-Морских Сил ВС Украины за минувшие сутки сбили еще 12 ударных беспилотников "Shahed-136". В ВМС отметили, что украинские военные продолжают уничтожать врага на земле, в море и в воздухе.

