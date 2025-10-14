Ціни на фрукти на Привозі в Одесі — скільки коштують цитрусові

Люди обирають товари на ринку. Фото: Новини.LIVE

На знаменитому одеському ринку "Привоз" фруктові ряди поступово переходять у зимовий сезон. Серед прилавків усе частіше можна побачити лимони, апельсини та мандарини, які приваблюють ароматом і кольором. Продавці кажуть, що головне зараз — втримати ціни, адже імпорт залежить від курсу валют. Попри здорожчання, покупців не меншає.

Журналісти Новини.LIVE відвідали "Привоз" та дізналися актуальні ціни.

Що пропонують

На "Привозі" вже панує передзимовий настрій — поруч із яблуками та бананами з’явилися свіжі цитрусові. Покупці активно купують фрукти — хто для дітей, хто для чаю, а хтось просто не може пройти повз аромат мандаринів. Продавці кажуть, що ціни поки стабільні, але все залежить від курсу долара і вартості доставки. Найдорожчими залишаються нектарини та ківі. Тоді як яблука — найдемократичніші за ціною.

"Трохи ціна підскочила. Не на всі товари, але трохи піднімається ціна. На даний момент трохи вже скромніші покупки", — зазначила продавчиня Тетяна.

Цитрусові на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти та цитрусові

Дозволити купити собі фрукти може не кожен охочий, адже ціни кусаються. Наразі на прилавках фрукти коштують:

Лимони — 130 грн/кг,

Мандарини — 130 грн/кг,

Апельсини — 100 грн/кг,

Нектарини — 150 грн/кг,

Ківі — 150 грн/кг,

Банани — 75 грн/кг,

Яблука — 40 грн/кг.

