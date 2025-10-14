Відео
Україна
Як змінюються ціни на фрукти та цитруси на одеському Привозі

Як змінюються ціни на фрукти та цитруси на одеському Привозі

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 18:49
Ціни на фрукти на Привозі в Одесі — скільки коштують цитрусові
Люди обирають товари на ринку. Фото: Новини.LIVE

 

На знаменитому одеському ринку "Привоз" фруктові ряди поступово переходять у зимовий сезон. Серед прилавків усе частіше можна побачити лимони, апельсини та мандарини, які приваблюють ароматом і кольором. Продавці кажуть, що головне зараз — втримати ціни, адже імпорт залежить від курсу валют. Попри здорожчання, покупців не меншає.

Що пропонують

На "Привозі" вже панує передзимовий настрій — поруч із яблуками та бананами з’явилися свіжі цитрусові. Покупці активно купують фрукти — хто для дітей, хто для чаю, а хтось просто не може пройти повз аромат мандаринів. Продавці кажуть, що ціни поки стабільні, але все залежить від курсу долара і вартості доставки. Найдорожчими залишаються нектарини та ківі. Тоді як яблука — найдемократичніші за ціною.

"Трохи ціна підскочила. Не на всі товари, але трохи піднімається ціна. На даний момент трохи вже скромніші покупки", — зазначила продавчиня Тетяна.

Ціни на фрукти в Одесі
Цитрусові на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти та цитрусові

Дозволити купити собі фрукти може не кожен охочий, адже ціни кусаються. Наразі на прилавках фрукти коштують:

  • Лимони — 130 грн/кг,
  • Мандарини — 130 грн/кг,
  • Апельсини — 100 грн/кг,
  • Нектарини — 150 грн/кг,
  • Ківі — 150 грн/кг,
  • Банани — 75 грн/кг,
  • Яблука — 40 грн/кг.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштують овочі на "Привозі". А також ми писали про те, що відбувається з цінами на м'ясо в Одесі.

Одеса фрукти ринок Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
