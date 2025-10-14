Видео
Україна
Видео

Как меняются цены на фрукты и цитруси на одесском Привозе

Ua ru
14 октября 2025
Цены на фрукты на Привозе в Одессе - сколько стоят цитрусовые
Люди выбирают товары на рынке. Фото: Новини.LIVE

На знаменитом одесском рынке "Привоз" фруктовые ряды постепенно переходят в зимний сезон. Среди прилавков все чаще можно увидеть лимоны, апельсины и мандарины, которые привлекают ароматом и цветом. Продавцы говорят, что главное сейчас — удержать цены, ведь импорт зависит от курса валют. Несмотря на подорожание, покупателей не становится меньше.

Журналисты Новини.LIVE посетили "Привоз" и узнали актуальные цены.

Что предлагают

На "Привозе" уже царит предзимнее настроение — рядом с яблоками и бананами появились свежие цитрусовые. Покупатели активно покупают фрукты — кто для детей, кто для чая, а кто-то просто не может пройти мимо аромата мандаринов. Продавцы говорят, что цены пока стабильные, но все зависит от курса доллара и стоимости доставки. Самыми дорогими остаются нектарины и киви. Тогда как яблоки — самые демократичные по цене.

"Немного цены поднялись. Не на все товары, но немного растут цены. На данный момент покупки стали немного скромнее", — отметила продавщица Татьяна.

Ціни на фрукти в Одесі
Цитрусовые на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты и цитрусовые

Позволить купить себе фрукты может не каждый желающий, ведь цены кусаются. Сейчас на прилавках фрукты стоят:

  • Лимоны — 130 грн/кг,
  • Мандарины — 130 грн/кг,
  • Апельсины — 100 грн/кг,
  • Нектарины — 150 грн/кг,
  • Киви — 150 грн/кг,
  • Бананы — 75 грн/кг,
  • Яблоки — 40 грн/кг.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят овощи на "Привозе". А также мы писали о том, что происходит с ценами на мясо в Одессе.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
