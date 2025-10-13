Видео
Цены растут — сколько стоят овощи на Привозе в Одессе

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 15:03
Цены на овощи в Одессе осенью 2025: сколько стоит на "Привозе"
Мужчина выбирает овощи на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Привоз" активная продажа сезонных овощей подходит к концу. Продавцы говорят, что ассортимент еще широкий, но цены на некоторые позиции начали расти. Несмотря на это, рынок остается местом, где можно найти продукты на любой кошелек.

Журналисты Новини.LIVE посетили рынок "Привоз" и узнали актуальные цены на овощи.

Читайте также:

Что происходит на рынках

На овощных рядах одесского "Привоза" еще можно найти помидоры, перец и баклажаны, но цены на них постепенно растут. Продавцы говорят — сезон закруток уже завершился, поэтому покупателей стало меньше.

"Немного цена подскочила, но не на все товары. Люди уже сделали закрутки, поэтому сейчас покупают меньше", — рассказывает продавец Татьяна.

Ціни на овочі на Привозі
Продавец Татьяна с "Привоза". Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи

Тем временем цены на сезонные овощи такие:

  • Перец обычный — 50 грн/кг
  • Перец красный — 65 грн/кг
  • Баклажаны — 40 грн/кг
  • Огурцы — 65 грн/кг
  • Помидоры красные — 40 грн/кг
  • Помидоры розовые — 55-75 грн/кг
  • Капуста — 25 грн/кг
  • Цветная капуста — 65 грн/кг

Популярные корнеплоды — картофель, морковь, свекла и лук — остаются стабильными в цене. Средняя стоимость этих овощей — около 25 гривен за килограмм.

Ціни на овочі на Привозі
Цены на овощи в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Продавцы говорят, что главное — успеть распродать свежий товар, пока не похолодало. А покупатели ищут лучшее соотношение цены и качества, ведь на "Привозе" торговаться — святое правило.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит сало и мясо на Привозе. А также о том, сколько одесситам нужно заплатить за рыбу.

 

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
