Ціни на овочі в Одесі восени 2025: скільки коштує на «Привозі»

На одеському ринку "Привоз" активний продаж сезонних овочів підходить до кінця. Продавці кажуть, що асортимент ще широкий, але ціни на деякі позиції почали зростати. Попри це, ринок залишається місцем, де можна знайти продукти на будь-який гаманець.

Журналісти Новини.LIVE відвідали ринок "Привоз" та дізналися актуальні ціни на овочі.

Що відбувається на ринках

На овочевих рядах одеського "Привозу" ще можна знайти помідори, перець і баклажани, але ціни на них поступово зростають. Продавці кажуть — сезон закруток уже завершився, тому покупців стало менше.

"Трохи ціна підскочила, але не на всі товари. Люди вже зробили закрутки, тому зараз купують менше", — розповідає продавчиня Тетяна.

Ціни на овочі

Тим часом ціни на сезонні овочі такі:

Перець звичайний — 50 грн/кг,

Перець червоний — 65 грн/кг,

Баклажани — 40 грн/кг,

Огірки — 65 грн/кг,

Помідори червоні — 40 грн/кг,

Помідори рожеві — 55–75 грн/кг,

Капуста — 25 грн/кг,

Цвітна капуста — 65 грн/кг.

Популярні коренеплоди — картопля, морква, буряк і цибуля — залишаються стабільними в ціні. Середня вартість цих овочів — близько 25 гривень за кілограм.

Продавці кажуть, що головне — встигнути розпродати свіжий товар, поки не похолодало. А покупці шукають найкраще співвідношення ціни та якості, адже на "Привозі" торгуватися — святе правило.

