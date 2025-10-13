Відео
Україна
Ціни ростуть — скільки коштують овочі на Привозі в Одесі

Ціни ростуть — скільки коштують овочі на Привозі в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 15:03
Ціни на овочі в Одесі восени 2025: скільки коштує на «Привозі»
Чоловік обирає овочі на Привозі. Фото: Новини.LIVE

На одеському ринку "Привоз" активний продаж сезонних овочів підходить до кінця. Продавці кажуть, що асортимент ще широкий, але ціни на деякі позиції почали зростати. Попри це, ринок залишається місцем, де можна знайти продукти на будь-який гаманець.

Журналісти Новини.LIVE відвідали ринок "Привоз" та дізналися актуальні ціни на овочі.

Читайте також:

Що відбувається на ринках

На овочевих рядах одеського "Привозу" ще можна знайти помідори, перець і баклажани, але ціни на них поступово зростають. Продавці кажуть — сезон закруток уже завершився, тому покупців стало менше.

"Трохи ціна підскочила, але не на всі товари. Люди вже зробили закрутки, тому зараз купують менше", — розповідає продавчиня Тетяна.

Ціни на овочі на Привозі
Продавачиня Тетяна з Привозу. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі

Тим часом ціни на сезонні овочі такі:

  • Перець звичайний — 50 грн/кг,
  • Перець червоний — 65 грн/кг,
  • Баклажани — 40 грн/кг,
  • Огірки — 65 грн/кг,
  • Помідори червоні — 40 грн/кг,
  • Помідори рожеві — 55–75 грн/кг,
  • Капуста — 25 грн/кг,
  • Цвітна капуста — 65 грн/кг.

Популярні коренеплоди — картопля, морква, буряк і цибуля — залишаються стабільними в ціні. Середня вартість цих овочів — близько 25 гривень за кілограм.

Ціни на овочі на Привозі
Ціни на овочі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Продавці кажуть, що головне — встигнути розпродати свіжий товар, поки не похолодало. А покупці шукають найкраще співвідношення ціни та якості, адже на "Привозі" торгуватися — святе правило.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує сало та м'ясо на Привозі. А також про те, скільки одеситам треба заплатити за рибу.

 

Одеса ринок овочі Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
