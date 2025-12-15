Продаж ялинок без чіпів — наскільки це законно

Ялинки на одній із точок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На ялинкових базарах в Одесі покупці все частіше звертають увагу на відсутність чіпів на деревах. Це викликає запитання про законність такої торгівлі. Продавці запевняють, що не всі ялинки зобов’язані мати маркування. Все залежить від походження деревця.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів один із продавців ялинок.

Продаж ялинок без чіпів

На багатьох ялинках, які продають в Одесі, немає звичних електронних чіпів. Через це покупці часто перепитують про документи та походження дерев. Продавець Іван пояснює, що такі ялинки виросли не в лісгоспах, а на фермерських угіддях як самосів. Це землі сільськогосподарського призначення, тому вирубка таких дерев дозволена без спеціального маркування.

"Це фермерські господарства, які орендують землі. Там засівають зернові, а між ними росте самосів сосни чи ялинки. Вони мають право її вирізати. Є постанова Кабінету міністрів, яка це дозволяє. Якщо дерево з лісового господарства — тоді чіп обов’язковий", — каже Іван.

Продавець Іван. Фото: Новини.LIVE

Як обрати дерево

Чимало одеситів купують ялинку заздалегідь, тому важливо вибрати свіжу. Продавці радять звертати увагу не лише на форму, а й на хвою та стовбур. Голки мають бути зеленими й пружними, а запах — виразним. Якщо на стовбурі є біла смола, дерево зрізали давно.

"Берете ялинку за верхівку і трохи струшуєте. Якщо не сиплеться і голочки зелені — вона свіжа. А біла смола на стовбурі означає, що дерево старе", — пояснює продавець.

Чоловік каже, що правильний вибір ялинки займає лише кілька хвилин. Головне — не боятися перевіряти дерево та ставити запитання. Це допоможе купити легальну і справді святкову ялинку.

