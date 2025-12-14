Відео
Головна Одеса Магазин чи ринок — де в Одесі вигідніше купити новорічну ялинку

Магазин чи ринок — де в Одесі вигідніше купити новорічну ялинку

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 18:36
Ціни на ялинки в Одесі: де купити дешевше — ринки чи магазини
Ялинка в магазині. Фото: Новини.LIVE

В Одесі вже активно продають новорічні ялинки, і ціни на них різняться залежно від місця покупки. У супермаркетах пропонують широкий вибір штучних дерев, а ось на міських ринках та стихійних точках з’явилися перші живі ялинки за різними ціновими категоріями.

Кореспонденти Новини.LIVE порівняли пропозиції, щоб з’ясувати, де купувати вигідніше.

Читайте також:
Порівняння цін на штучні та живі ялинки в Одесі
Прикрашена ялинка в магазині "Епіцентр". Фото: Новини.LIVE

Ялинки в "Сільпо"

У мережі "Сільпо" представлено широкий вибір штучних ялинок — від мініатюрних до великих. Найдешевші маленькі моделі коштують від 55 до 150 грн. Середні варіанти висотою 1,3 — 1,8 м продаються в межах 799 —1899 грн, причому частина позицій йде зі знижкою.
Найвищий сегмент, ялинки до 1,9 м — сягає 2999 грн. Є також литі блакитні та "альпійські" варіанти у горщиках за 1000 — 1650 грн.

Ціенник на ялинці
Ціна на штучну литу ялинку в "Сільпо". Фото: Новини.LIVE
Ялинки в мгазині Сільпо
 Асортимент ялинок у "Сільпо": від маленьких моделей до великих штучних дерев. Фото: Новини.LIVE

Вибір в "Епіцентрі"

"Епіцентр" пропонує найбільший асортимент. На сайті компанії взагалі вказано понад 2100 моделей. Ціни стартують від 42 грн за маленькі декоративні дерева й доходять до 190 305 грн за високі дизайнерські ялинки. Стандартні розміри коштують:

  • 1 м — від 275 грн;
  • 1,5 м — від 324 грн;
  • 1,8 м — від 999 грн;
  • 2,5 м — від 1920 грн.
Дерева в Епіцентрі
 Штучні ялинки у "Епіцентрі": різні розміри та ціни. Фото: Новини.LIVE
Декоративні новорічні дерева преміум-класу в Одесі
Вибір ялинок в "Епіцентрі" від бюджетних до преміальних. Фото: Новини.LIVE
Ялинки в горщиках на продаж у магазині Одеси
Ялинка у горщику на продаж в одному з одеських магазинів: бюджетний варіант. Фото: Новини.LIVE

Сосни та преміуммоделі в METRO

У METRO представлені як класичні штучні ялинки, так і декоративні варіанти. Преміумсегмент включає засніжені LED-ялинки 2,1 м за 5599 грн та декоративні моделі від 219 грн.
Ціни у METRO :

  • сосна 90 см — 979 грн;
  • сосна 120 см — 1 500 грн;
  • сосна 180 см — 7 999 грн.
Новорічний відділ METRO з соснами та ялинками, Одеса
Дерева в METRO: від маленьких моделей до великих засніжених ялинок. Фото: Новини.LIVE
Штучні ялинки різних розмірів у МЕТРО, Одеса
Декоративні та LED-ялинки в METRO. Фото: Новини.LIVE

Живі дерева та ціни на Привозі 

Традиційно сезон почався з Привозу. Продавці створюють святкову атмосферу, щоб привернути покупців. Тут пропонують:

  • маленькі сосни — від 300 грн;
  • сосни від 1 м — від 500 грн;
  • сосни 2 м — 800–2500 грн.
Ялинковий базар на Привозі в Одесі, вибір живих ялинок перед святами
Продавці на одеському ринку пропонують ялинки різних сортів і цін. Фото: Новини.LIVE
Ціни на живі ялинки на ринку в Одесі у 2025 році
Ялинковий базар на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Точки продажу ялинок на Таїрова

Біля "Таврії В" на Небесної Сотні роками працюють одні й ті самі продавці. Продавці пояснюють, що намагаються утримувати ціни, попри подорожчання логістики. У продажу є сосни з Тернопільщини та ексклюзивна плетена карпатська ялинка.
Ціни:

  • ялинка до 1 м — від 500 грн;
  • маленька сосна — 400–600 грн;
  • велика сосна — 800–3000 грн.
Продаж сосен і ялинок біля Таврії В на Таїрова, Одеса
Ялинковий ринок на Таїрова, дерева привезені з Тернопільщини. Фото: Новини.LIVE

Біля Сіті-центру ялинки преміумсегмент

Тут продають дорогі імпортні ялинки з Данії та Австрії. Вони відрізняються ідеальною формою та густиною.
Ціни такі:

  • маленькі — від 2000 грн;
  • вінки — від 1000 грн;
  • ялинки від 1 м — від 3000 грн;
  • великі 2+ м — 6000-7000 грн.
Преміум-ялинки з Данії та Австрії біля Сіті-центру в Одесі
Біля Сіті-центру пропонують дорогі імпортні дерева з ідеальною формою. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році. Також ми писали, які ялинки найпопулярніші серед одеситів.

