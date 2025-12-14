Ціни на ялинки в Одесі: де купити дешевше — ринки чи магазини

Магазин чи ринок — де в Одесі вигідніше купити новорічну ялинку
В Одесі вже активно продають новорічні ялинки, і ціни на них різняться залежно від місця покупки. У супермаркетах пропонують широкий вибір штучних дерев, а ось на міських ринках та стихійних точках з’явилися перші живі ялинки за різними ціновими категоріями.
Кореспонденти Новини.LIVE порівняли пропозиції, щоб з’ясувати, де купувати вигідніше.
Ялинки в "Сільпо"
У мережі "Сільпо" представлено широкий вибір штучних ялинок — від мініатюрних до великих. Найдешевші маленькі моделі коштують від 55 до 150 грн. Середні варіанти висотою 1,3 — 1,8 м продаються в межах 799 —1899 грн, причому частина позицій йде зі знижкою.
Найвищий сегмент, ялинки до 1,9 м — сягає 2999 грн. Є також литі блакитні та "альпійські" варіанти у горщиках за 1000 — 1650 грн.
Вибір в "Епіцентрі"
"Епіцентр" пропонує найбільший асортимент. На сайті компанії взагалі вказано понад 2100 моделей. Ціни стартують від 42 грн за маленькі декоративні дерева й доходять до 190 305 грн за високі дизайнерські ялинки. Стандартні розміри коштують:
- 1 м — від 275 грн;
- 1,5 м — від 324 грн;
- 1,8 м — від 999 грн;
- 2,5 м — від 1920 грн.
Сосни та преміуммоделі в METRO
У METRO представлені як класичні штучні ялинки, так і декоративні варіанти. Преміумсегмент включає засніжені LED-ялинки 2,1 м за 5599 грн та декоративні моделі від 219 грн.
Ціни у METRO :
- сосна 90 см — 979 грн;
- сосна 120 см — 1 500 грн;
- сосна 180 см — 7 999 грн.
Живі дерева та ціни на Привозі
Традиційно сезон почався з Привозу. Продавці створюють святкову атмосферу, щоб привернути покупців. Тут пропонують:
- маленькі сосни — від 300 грн;
- сосни від 1 м — від 500 грн;
- сосни 2 м — 800–2500 грн.
Точки продажу ялинок на Таїрова
Біля "Таврії В" на Небесної Сотні роками працюють одні й ті самі продавці. Продавці пояснюють, що намагаються утримувати ціни, попри подорожчання логістики. У продажу є сосни з Тернопільщини та ексклюзивна плетена карпатська ялинка.
Ціни:
- ялинка до 1 м — від 500 грн;
- маленька сосна — 400–600 грн;
- велика сосна — 800–3000 грн.
Біля Сіті-центру ялинки преміумсегмент
Тут продають дорогі імпортні ялинки з Данії та Австрії. Вони відрізняються ідеальною формою та густиною.
Ціни такі:
- маленькі — від 2000 грн;
- вінки — від 1000 грн;
- ялинки від 1 м — від 3000 грн;
- великі 2+ м — 6000-7000 грн.
Нагадаємо, скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році. Також ми писали, які ялинки найпопулярніші серед одеситів.
Читайте Новини.LIVE!