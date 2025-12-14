Цены на елки в Одессе: где купить дешевле - рынки или магазины

Магазин или рынок — где в Одессе выгоднее купить новогоднюю елку
В Одессе уже активно продают новогодние елки, и цены на них разнятся в зависимости от места покупки. В супермаркетах предлагают широкий выбор искусственных деревьев, а вот на городских рынках и стихийных точках появились первые живые елки по разным ценовым категориям.
Корреспонденты Новини.LIVE сравнили предложения, чтобы выяснить, где покупать выгоднее.
Елки в "Сильпо"
В сети "Сильпо" представлен широкий выбор искусственных елок — от миниатюрных до больших. Самые дешевые маленькие модели стоят от 55 до 150 грн. Средние варианты высотой 1,3 — 1,8 м продаются в пределах 799 —1899 грн, причем часть позиций идет со скидкой.
Самый высокий сегмент, елки до 1,9 м — достигает 2999 грн. Есть также литые голубые и "альпийские" варианты в горшках за 1000 — 1650 грн.
Выбор в "Эпицентре"
"Эпицентр" предлагает самый большой ассортимент. На сайте компании вообще указано более 2100 моделей. Цены стартуют от 42 грн за маленькие декоративные деревья и доходят до 190 305 грн за высокие дизайнерские елки. Стандартные размеры стоят:
- 1 м — от 275 грн;
- 1,5 м — от 324 грн;
- 1,8 м — от 999 грн;
- 2,5 м — от 1920 грн.
Сосны и премиум-модели в METRO
В METRO представлены как классические искусственные елки, так и декоративные варианты. Премиум-сегмент включает заснеженные LED-елки 2,1 м за 5599 грн и декоративные модели от 219 грн.
Цены в METRO :
- сосна 90 см — 979 грн;
- сосна 120 см — 1 500 грн;
- сосна 180 см — 7 999 грн.
Живые деревья и цены на Привозе
Традиционно сезон начался с Привоза. Продавцы создают праздничную атмосферу, чтобы привлечь покупателей. Здесь предлагают:
- маленькие сосны — от 300 грн;
- сосны от 1 м — от 500 грн;
- сосны 2 м — 800-2500 грн.
Точки продажи елок на Таирова
Возле "Таврии В" на Небесной Сотни годами работают одни и те же продавцы. Продавцы объясняют, что пытаются удерживать цены, несмотря на подорожание логистики. В продаже есть сосны с Тернопольщины и эксклюзивная плетеная карпатская елка.
Цены:
- елка до 1 м — от 500 грн;
- маленькая сосна — 400-600 грн;
- большая сосна — 800-3000 грн.
Возле Сити-центра елки премиум-сегмент
Здесь продают дорогие импортные елки из Дании и Австрии. Они отличаются идеальной формой и густотой.
Цены следующие:
- маленькие — от 2000 грн;
- венки — от 1000 грн;
- елки от 1 м — от 3000 грн;
- большие 2+ м — 6000-7000 грн.
