Главная Одесса Магазин или рынок — где в Одессе выгоднее купить новогоднюю елку

Магазин или рынок — где в Одессе выгоднее купить новогоднюю елку

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 18:36
Цены на елки в Одессе: где купить дешевле - рынки или магазины
Елка в магазине. Фото: Новини.LIVE

В Одессе уже активно продают новогодние елки, и цены на них разнятся в зависимости от места покупки. В супермаркетах предлагают широкий выбор искусственных деревьев, а вот на городских рынках и стихийных точках появились первые живые елки по разным ценовым категориям.

Корреспонденты Новини.LIVE сравнили предложения, чтобы выяснить, где покупать выгоднее.

Читайте также:
Порівняння цін на штучні та живі ялинки в Одесі
Украшенная елка в магазине "Эпицентр". Фото: Новини.LIVE

Елки в "Сильпо"

В сети "Сильпо" представлен широкий выбор искусственных елок — от миниатюрных до больших. Самые дешевые маленькие модели стоят от 55 до 150 грн. Средние варианты высотой 1,3 — 1,8 м продаются в пределах 799 —1899 грн, причем часть позиций идет со скидкой.
Самый высокий сегмент, елки до 1,9 м — достигает 2999 грн. Есть также литые голубые и "альпийские" варианты в горшках за 1000 — 1650 грн.

Ціенник на ялинці
Цена на искусственную литую елку в "Сильпо". Фото: Новини.LIVE
Ялинки в мгазині Сільпо
Ассортимент елок в "Сильпо": от маленьких моделей до больших искусственных деревьев. Фото: Новини.LIVE

Выбор в "Эпицентре"

"Эпицентр" предлагает самый большой ассортимент. На сайте компании вообще указано более 2100 моделей. Цены стартуют от 42 грн за маленькие декоративные деревья и доходят до 190 305 грн за высокие дизайнерские елки. Стандартные размеры стоят:

  • 1 м — от 275 грн;
  • 1,5 м — от 324 грн;
  • 1,8 м — от 999 грн;
  • 2,5 м — от 1920 грн.
Дерева в Епіцентрі
Искусственные елки в "Эпицентре": разные размеры и цены. Фото: Новини.LIVE
Декоративні новорічні дерева преміум-класу в Одесі
Выбор елок в "Эпицентре" от бюджетных до премиальных. Фото: Новини.LIVE
Ялинки в горщиках на продаж у магазині Одеси
Елка в горшке на продажу в одном из одесских магазинов: бюджетный вариант. Фото: Новини.LIVE

Сосны и премиум-модели в METRO

В METRO представлены как классические искусственные елки, так и декоративные варианты. Премиум-сегмент включает заснеженные LED-елки 2,1 м за 5599 грн и декоративные модели от 219 грн.
Цены в METRO :

  • сосна 90 см — 979 грн;
  • сосна 120 см — 1 500 грн;
  • сосна 180 см — 7 999 грн.
Новорічний відділ METRO з соснами та ялинками, Одеса
Деревья в METRO: от маленьких моделей до больших заснеженных елок. Фото: Новини.LIVE
Штучні ялинки різних розмірів у МЕТРО, Одеса
Декоративные и LED-елки в METRO. Фото: Новини.LIVE

Живые деревья и цены на Привозе

Традиционно сезон начался с Привоза. Продавцы создают праздничную атмосферу, чтобы привлечь покупателей. Здесь предлагают:

  • маленькие сосны — от 300 грн;
  • сосны от 1 м — от 500 грн;
  • сосны 2 м — 800-2500 грн.
Ялинковий базар на Привозі в Одесі, вибір живих ялинок перед святами
Продавцы на одесском рынке предлагают елки разных сортов и цен. Фото: Новини.LIVE
Ціни на живі ялинки на ринку в Одесі у 2025 році
Елочный базар на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Точки продажи елок на Таирова

Возле "Таврии В" на Небесной Сотни годами работают одни и те же продавцы. Продавцы объясняют, что пытаются удерживать цены, несмотря на подорожание логистики. В продаже есть сосны с Тернопольщины и эксклюзивная плетеная карпатская елка.
Цены:

  • елка до 1 м — от 500 грн;
  • маленькая сосна — 400-600 грн;
  • большая сосна — 800-3000 грн.
Продаж сосен і ялинок біля Таврії В на Таїрова, Одеса
Елочный рынок на Таирова, деревья привезены с Тернопольщины. Фото: Новини.LIVE

Возле Сити-центра елки премиум-сегмент

Здесь продают дорогие импортные елки из Дании и Австрии. Они отличаются идеальной формой и густотой.
Цены следующие:

  • маленькие — от 2000 грн;
  • венки — от 1000 грн;
  • елки от 1 м — от 3000 грн;
  • большие 2+ м — 6000-7000 грн.
Преміум-ялинки з Данії та Австрії біля Сіті-центру в Одесі
Возле Сити-центра предлагают дорогие импортные деревья с идеальной формой. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сколько стоят елки в Одессе в 2025 году. Также мы писали, какие елки самые популярные среди одесситов.

Одесса праздники Одесская область новогодняя елка Новости Одессы цены
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
