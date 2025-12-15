Продажа елок без чипов - насколько это законно

Елки на одной из точек в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На елочных базарах в Одессе покупатели все чаще обращают внимание на отсутствие чипов на деревьях. Это вызывает вопросы о законности такой торговли. Продавцы уверяют, что не все елки обязаны иметь маркировку. Все зависит от происхождения деревца.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал один из продавцов елок.

Продажа елок без чипов

На многих елках, которые продают в Одессе, нет привычных электронных чипов. Поэтому покупатели часто переспрашивают о документах и происхождении деревьев. Продавец Иван объясняет, что такие елки выросли не в лесхозах, а на фермерских угодьях как самосев. Это земли сельскохозяйственного назначения, поэтому вырубка таких деревьев разрешена без специальной маркировки.

"Это фермерские хозяйства, которые арендуют земли. Там засевают зерновые, а между ними растет самосев сосны или елки. Они имеют право ее вырезать. Есть постановление Кабинета министров, которое это позволяет. Если дерево из лесного хозяйства — тогда чип обязателен", — говорит Иван.

Продавец Иван. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать дерево

Многие одесситы покупают елку заранее, поэтому важно выбрать свежую. Продавцы советуют обращать внимание не только на форму, но и на хвою и ствол. Иглы должны быть зелеными и упругими, а запах — выразительным. Если на стволе есть белая смола, дерево срезали давно.

"Берете елку за верхушку и немного встряхиваете. Если не сыплется и иголочки зеленые — она свежая. А белая смола на стволе означает, что дерево старое", — объясняет продавец.

Мужчина говорит, что правильный выбор елки занимает всего несколько минут. Главное — не бояться проверять дерево и задавать вопросы. Это поможет купить легальную и действительно праздничную елку.

