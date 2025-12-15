Видео
Главная Одесса Елки без чипов — как одесситам узнать законно ли их продают

Елки без чипов — как одесситам узнать законно ли их продают

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 12:07
Продажа елок без чипов - насколько это законно
Елки на одной из точек в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На елочных базарах в Одессе покупатели все чаще обращают внимание на отсутствие чипов на деревьях. Это вызывает вопросы о законности такой торговли. Продавцы уверяют, что не все елки обязаны иметь маркировку. Все зависит от происхождения деревца.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал один из продавцов елок.

Читайте также:

Продажа елок без чипов

На многих елках, которые продают в Одессе, нет привычных электронных чипов. Поэтому покупатели часто переспрашивают о документах и происхождении деревьев. Продавец Иван объясняет, что такие елки выросли не в лесхозах, а на фермерских угодьях как самосев. Это земли сельскохозяйственного назначения, поэтому вырубка таких деревьев разрешена без специальной маркировки.

"Это фермерские хозяйства, которые арендуют земли. Там засевают зерновые, а между ними растет самосев сосны или елки. Они имеют право ее вырезать. Есть постановление Кабинета министров, которое это позволяет. Если дерево из лесного хозяйства — тогда чип обязателен", — говорит Иван.

Ялинки без бірки в Одесі - наскільки законно
Продавец Иван. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать дерево

Многие одесситы покупают елку заранее, поэтому важно выбрать свежую. Продавцы советуют обращать внимание не только на форму, но и на хвою и ствол. Иглы должны быть зелеными и упругими, а запах — выразительным. Если на стволе есть белая смола, дерево срезали давно.

"Берете елку за верхушку и немного встряхиваете. Если не сыплется и иголочки зеленые — она свежая. А белая смола на стволе означает, что дерево старое", — объясняет продавец.

Мужчина говорит, что правильный выбор елки занимает всего несколько минут. Главное — не бояться проверять дерево и задавать вопросы. Это поможет купить легальную и действительно праздничную елку.

Напомним, мы сообщали о том, где одесситам выгоднее купить елки — в магазинах или на рынках. Также мы писали о том, искусственные или живые елки предпочитают жители Одессы.

Одесса Одесская область Рождество новогодняя елка Новости Одессы Новый год 2026
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
