Європа має готуватися до війни з Росією — експосол України в США Валерій Чалий.

Військові РФ. Фото ілюстративне: Слово і діло

Європа вже має готуватися до війни з Росією, яка може розпочатися через кілька років. Єдиний шанс цьому запобігти — допомагати Україні якомога більше, аби стримувати агресію РФ.

Про це заявив експосол України в США Валерій Чалий в інтерв’ю Новини.LIVE.

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Валерій Чалий вважає, що аби вберегтися чи хоча б відтягнути війну з Росією, Європа повинна сконцентруватись на максимальній допомозі Україні. Країни Євросоюзу мають масштабувати військові виробництва та надавати продукцію нашій державі. Крім того, допомагати і грошима.

"Європа зрозуміла, що війна з Росією буде не в 29-му році, а через рік-два. І якщо вона не сфокусується на допомозі Україні, максимальній, і не дадуть нам все, що тільки можуть — тоді війна може розпочатися вже наступного року", — каже експосол України в США Валерій Чалий.

Валерій Чалий також додав, що Європа повинна сама запроваджувати санкції проти РФ, не очікуючи вказівок від США.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Володимир Зеленський обговорив безпекову ситуацію в Чорному морі з прем'єром Болгарії. А також про те, чому Україна заслуговує вступу в ЄС.