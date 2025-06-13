Европа должна готовиться к войне с Россией - экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Военные РФ. Фото иллюстративное: Слово и дело

Европа уже должна готовиться к войне с Россией, которая может начаться через несколько лет. Единственный шанс это предотвратить — помогать Украине как можно больше, чтобы сдерживать агрессию РФ.

Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Новини.LIVE.

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Война Европы и России

Валерий Чалый считает, что для того чтобы уберечься или хотя бы оттянуть войну с Россией, Европа должна сконцентрироваться на максимальной помощи Украине. Странам Евросоюза необходимо масштабировать военные производства и предоставлять продукцию нашему государству. Кроме того, помогать и деньгами.

"Европа поняла, что война с Россией будет не в 29-м году, а через год-два. И если она не сфокусируется на помощи Украине, максимальной, и не дадут нам все, что только могут — тогда война может начаться уже в следующем году",— говорит экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Валерий Чалый также добавил, что Европа должна сама вводить санкции против РФ, не ожидая указаний от США.

Напомним, недавно мы писали о том, что Владимир Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью в Черном море с премьером Болгарии. А также о том, почему Украина заслуживает вступления в ЕС.