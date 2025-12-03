Актуальні ціни на овочі в Одесі на ринку Черемушки

Імпорту побільшало — вартість овочів на одеському ринку
На одеському ринку "Черемушки" наприкінці сезону змінюється асортимент овочів. Частина місцевої продукції вже зникає з прилавків, а імпорт дорожчає. Ситуація коливається щотижня, але вони намагаються тримати ціни в межах, доступних покупцям.
Кореспонденти Новини.LIVE завітали на ринок "Черемушки" та дізналися актуальні ціни на овочі у грудні.
Сезон завершується
На ринку вже помітно менше місцевих товарів, а імпортні позиції зростають у ціні. Продавчиня Лариса розповідає, що асортимент тримається завдяки завезенню з інших регіонів і країн. За її словами, ситуація з цінами залежить від кожного тижня та погоди.
"Наша помідора вже закінчується. Огірок уманський буде все одно — ми сподіваємось, що все добре буде. Ми торгуємо та стараємось тримати ціни на рівні", — каже Лариса.
Ціни на ринку
На прилавках помітно зросла частка імпортних овочів, які дорожчі за місцеві. Однак, різкого стрибка найближчим часом не очікується.
Основні ціни:
- Морква — 25 грн/кг
- Буряк — 25 грн/кг
- Картопля — 25 грн/кг
- Цибуля — 25 грн/кг
- Огірок уманський — 130–180 грн/кг
- Огірок — 180 грн/кг
- Помідор чері (Туреччина) — 150 грн/кг
- Помідор український — 100 грн/кг
- Перець (Іспанія) — 200 грн/кг
- Капуста білокачанна — 40 грн/кг
- Капуста пекінська — 40 грн/кг
- Броколі — 40–70 грн/кг
- Цвітна капуста — 70 грн/кг
Попри сезонні зміни, продавці сподіваються зберігати стабільність асортименту. Лариса каже, що людей на ринку поменшало, тому торгівля залежить від вихідних днів.
