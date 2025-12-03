Відео
Україна
Імпорту побільшало — вартість овочів на одеському ринку

Імпорту побільшало — вартість овочів на одеському ринку

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 17:41
Актуальні ціни на овочі в Одесі на ринку Черемушки
Овочі на прилавку ринку. Фото: Новини.LIVE

На одеському ринку "Черемушки" наприкінці сезону змінюється асортимент овочів. Частина місцевої продукції вже зникає з прилавків, а імпорт дорожчає. Ситуація коливається щотижня, але вони намагаються тримати ціни в межах, доступних покупцям.

Кореспонденти Новини.LIVE завітали на ринок "Черемушки" та дізналися актуальні ціни на овочі у грудні.

Читайте також:

Сезон завершується

На ринку вже помітно менше місцевих товарів, а імпортні позиції зростають у ціні. Продавчиня Лариса розповідає, що асортимент тримається завдяки завезенню з інших регіонів і країн. За її словами, ситуація з цінами залежить від кожного тижня та погоди.

"Наша помідора вже закінчується. Огірок уманський буде все одно — ми сподіваємось, що все добре буде. Ми торгуємо та стараємось тримати ціни на рівні", — каже Лариса.

Ціни на овочі на ринку в Одесі у грудні
Продавчиня Лариса на ринку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на ринку

На прилавках помітно зросла частка імпортних овочів, які дорожчі за місцеві. Однак, різкого стрибка найближчим часом не очікується.

Основні ціни:

  • Морква — 25 грн/кг 
  • Буряк — 25 грн/кг
  • Картопля — 25 грн/кг
  • Цибуля — 25 грн/кг
  • Огірок уманський — 130–180 грн/кг
  • Огірок — 180 грн/кг
  • Помідор чері (Туреччина) — 150 грн/кг
  • Помідор український — 100 грн/кг
  • Перець (Іспанія) — 200 грн/кг
  • Капуста білокачанна — 40 грн/кг
  • Капуста пекінська — 40 грн/кг
  • Броколі — 40–70 грн/кг
  • Цвітна капуста — 70 грн/кг
Ціни на овочі на ринку в Одесі у грудні
Броколі у ящику. Фото: Новини.LIVE

Попри сезонні зміни, продавці сподіваються зберігати стабільність асортименту. Лариса каже, що людей на ринку поменшало, тому торгівля залежить від вихідних днів.

Ціни на овочі на ринку в Одесі у грудні
Перець на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на одеських ринках дорожчає м'ясо. Також ми писали про те, скільки коштують молочні продукти на базарі в Одесі.

Одеса ринок овочі Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
