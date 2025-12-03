Актуальные цены на овощи в Одессе на рынке Черемушки

Овощи на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Черемушки" в конце сезона меняется ассортимент овощей. Часть местной продукции уже исчезает с прилавков, а импорт дорожает. Ситуация колеблется каждую неделю, но они стараются держать цены в пределах, доступных покупателям.

Корреспонденты Новини.LIVE посетили рынок "Черемушки" и узнали актуальные цены на овощи в декабре.

Сезон завершается

На рынке уже заметно меньше местных товаров, а импортные позиции растут в цене. Продавщица Лариса рассказывает, что ассортимент держится благодаря завозу из других регионов и стран. По ее словам, ситуация с ценами зависит от каждой недели и погоды.

"Наша помидора уже заканчивается. Огурец уманский будет все равно — мы надеемся, что все хорошо будет. Мы торгуем и стараемся держать цены на уровне", — говорит Лариса.

Продавщица Лариса на рынке. Фото: Новини.LIVE

Цены на рынке

На прилавках заметно выросла доля импортных овощей, которые дороже местных. Однако, резкого скачка в ближайшее время не ожидается.

Основные цены:

Морковь — 25 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Картофель — 25 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Огурец уманский — 130-180 грн/кг

Огурец — 180 грн/кг

Помидор черри (Турция) — 150 грн/кг

Помидор украинский — 100 грн/кг

Перец (Испания) — 200 грн/кг

Капуста белокочанная — 40 грн/кг

Капуста пекинская — 40 грн/кг

Брокколи — 40-70 грн/кг

Цветная капуста — 70 грн/кг

Брокколи в ящике, фото: Новини.LIVE

Несмотря на сезонные изменения, продавцы надеются сохранять стабильность ассортимента. Лариса говорит, что людей на рынке стало меньше, поэтому торговля зависит от выходных дней.

Перец на прилавке, фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, что на одесских рынках дорожает мясо. Также мы писали о том, сколько стоят молочные продукты на базаре в Одессе.