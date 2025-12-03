Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Импорта стало больше — стоимость овощей на одесском рынке

Импорта стало больше — стоимость овощей на одесском рынке

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 17:41
Актуальные цены на овощи в Одессе на рынке Черемушки
Овощи на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Черемушки" в конце сезона меняется ассортимент овощей. Часть местной продукции уже исчезает с прилавков, а импорт дорожает. Ситуация колеблется каждую неделю, но они стараются держать цены в пределах, доступных покупателям.

Корреспонденты Новини.LIVE посетили рынок "Черемушки" и узнали актуальные цены на овощи в декабре.

Реклама
Читайте также:

Сезон завершается

На рынке уже заметно меньше местных товаров, а импортные позиции растут в цене. Продавщица Лариса рассказывает, что ассортимент держится благодаря завозу из других регионов и стран. По ее словам, ситуация с ценами зависит от каждой недели и погоды.

"Наша помидора уже заканчивается. Огурец уманский будет все равно — мы надеемся, что все хорошо будет. Мы торгуем и стараемся держать цены на уровне", — говорит Лариса.

Ціни на овочі на ринку в Одесі у грудні
Продавщица Лариса на рынке. Фото: Новини.LIVE

Цены на рынке

На прилавках заметно выросла доля импортных овощей, которые дороже местных. Однако, резкого скачка в ближайшее время не ожидается.

Основные цены:

  • Морковь — 25 грн/кг
  • Свекла — 25 грн/кг
  • Картофель — 25 грн/кг
  • Лук — 25 грн/кг
  • Огурец уманский — 130-180 грн/кг
  • Огурец — 180 грн/кг
  • Помидор черри (Турция) — 150 грн/кг
  • Помидор украинский — 100 грн/кг
  • Перец (Испания) — 200 грн/кг
  • Капуста белокочанная — 40 грн/кг
  • Капуста пекинская — 40 грн/кг
  • Брокколи — 40-70 грн/кг
  • Цветная капуста — 70 грн/кг
Ціни на овочі на ринку в Одесі у грудні
Брокколи в ящике, фото: Новини.LIVE

Несмотря на сезонные изменения, продавцы надеются сохранять стабильность ассортимента. Лариса говорит, что людей на рынке стало меньше, поэтому торговля зависит от выходных дней.

Ціни на овочі на ринку в Одесі у грудні
Перец на прилавке, фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, что на одесских рынках дорожает мясо. Также мы писали о том, сколько стоят молочные продукты на базаре в Одессе.

Одесса рынок овощи Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации