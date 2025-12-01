Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Мясо на одесском рынке — цены накануне праздников

Мясо на одесском рынке — цены накануне праздников

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 16:50
Цены на мясо на рынке Черемушки в Одессе - актуальная стоимость
Мясо на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Черемушки" продавцы замечают нетипичные изменения перед праздниками. Часть мясной продукции дешевеет из-за более низкой закупочной цены, хотя отдельные позиции наоборот могут вырасти в цене. Покупатели берут меньше, но от спроса не отказываются — чаще выбирают более доступные варианты. Мясники говорят, что ситуация не стабильная каждый год, однако в этом сезоне колебания стали более резкими.

Новини.LIVE посетили рынок "Черемушки" и узнали, что происходит с ценами на мясо перед праздниками.

Реклама
Читайте также:

Мясной ряд

В этом году снижение закупочной стоимости свинины сразу повлияло на ценники. Дороже могут стать только голяшки и ножки, ведь их традиционно берут накануне праздников. Спрос в целом упал — продавцы объясняют это конкуренцией и тем, что часть покупателей уехала. Несмотря на это, цены держатся стабильнее, чем в прошлом году.

"Надо ждать, что повышение цен будет. Свиная ножка в прошлом году стоила 100 гривен — брали на расхват. Голяшка подорожает, сало подешевеет. Мясо остается на одном уровне. Но сейчас закупка начала дешеветь: было и 120, и 110, а сейчас дают 90", — говорит Иван.

Ціни на м'ясо на ринку "Черемушки" в Одесі
Продавец Иван за прилавком. Фото: Новости.LIVE

Цены на прилавках

Продавцы уточняют, что подчеревина подешевела — теперь она стоит на 20-30 грн за кусок, в зависимости от размера. Рост стоимости возможен только на определенные части, тогда как базовые позиции остаются стабильными. Торговля стала медленнее, но ассортимент на рынке широкий и купить можно все.

Актуальные цены на мясо:

  • Курица домашняя (бройлер) — 200 грн/кг
  • Шея свиная — 300-320 грн/кг
  • Свинина (мякоть) — 240-260 грн/кг
  • Голяшка — 120 грн/кг
  • Сало толстое — 200 грн/кг
  • Сало другое — 150-180 грн/кг
  • Подчеревина — 200-220 грн/кг
Ціни на м'ясо на ринку "Черемушки" в Одесі
Мясо на базаре. Фото: Новости.LIVE

Покупатели ориентируются на более доступные варианты, поэтому продавцы снижают цену, чтобы удержать клиентов. Перед праздниками ситуация может еще измениться, но резких скачков на рынке не ожидают.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят фрукты на рынке в Одессе. Также мы писали о том, какая стоимость копченостей на одесском базаре.

Одесса продукты рынок Одесская область мясо Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации