Цены на мясо на рынке Черемушки в Одессе - актуальная стоимость

Мясо на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке "Черемушки" продавцы замечают нетипичные изменения перед праздниками. Часть мясной продукции дешевеет из-за более низкой закупочной цены, хотя отдельные позиции наоборот могут вырасти в цене. Покупатели берут меньше, но от спроса не отказываются — чаще выбирают более доступные варианты. Мясники говорят, что ситуация не стабильная каждый год, однако в этом сезоне колебания стали более резкими.

Новини.LIVE посетили рынок "Черемушки" и узнали, что происходит с ценами на мясо перед праздниками.

Реклама

Читайте также:

Мясной ряд

В этом году снижение закупочной стоимости свинины сразу повлияло на ценники. Дороже могут стать только голяшки и ножки, ведь их традиционно берут накануне праздников. Спрос в целом упал — продавцы объясняют это конкуренцией и тем, что часть покупателей уехала. Несмотря на это, цены держатся стабильнее, чем в прошлом году.

"Надо ждать, что повышение цен будет. Свиная ножка в прошлом году стоила 100 гривен — брали на расхват. Голяшка подорожает, сало подешевеет. Мясо остается на одном уровне. Но сейчас закупка начала дешеветь: было и 120, и 110, а сейчас дают 90", — говорит Иван.

Продавец Иван за прилавком. Фото: Новости.LIVE

Цены на прилавках

Продавцы уточняют, что подчеревина подешевела — теперь она стоит на 20-30 грн за кусок, в зависимости от размера. Рост стоимости возможен только на определенные части, тогда как базовые позиции остаются стабильными. Торговля стала медленнее, но ассортимент на рынке широкий и купить можно все.

Актуальные цены на мясо:

Курица домашняя (бройлер) — 200 грн/кг

Шея свиная — 300-320 грн/кг

Свинина (мякоть) — 240-260 грн/кг

Голяшка — 120 грн/кг

Сало толстое — 200 грн/кг

Сало другое — 150-180 грн/кг

Подчеревина — 200-220 грн/кг

Мясо на базаре. Фото: Новости.LIVE

Покупатели ориентируются на более доступные варианты, поэтому продавцы снижают цену, чтобы удержать клиентов. Перед праздниками ситуация может еще измениться, но резких скачков на рынке не ожидают.

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоят фрукты на рынке в Одессе. Также мы писали о том, какая стоимость копченостей на одесском базаре.