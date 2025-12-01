Ціни на м’ясо на ринку Черемушки в Одесі — актуальна вартість

М'ясо на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеському ринку "Черемушки" продавці помічають нетипові зміни перед святами. Частина м’ясної продукції дешевшає через нижчу закупівельну ціну, хоча окремі позиції навпаки можуть зрости в ціні. Покупці беруть менше, але від попиту не відмовляються — частіше обирають доступніші варіанти. М’ясники кажуть, що ситуація щороку не стабільна, проте цього сезону коливання стали більш різкими.

Новини.LIVE завітали на ринок "Черемушки" та дізналися, що відбувається з цінами на м'ясо перед святами.

М’ясний ряд

Цього року зниження закупівельної вартості свинини одразу вплинуло на цінники. Дорожчими можуть стати лише голяшки та ніжки, адже їх традиційно беруть напередодні свят. Попит загалом впав — продавці пояснюють це конкуренцією та тим, що частина покупців виїхала. Попри це, ціни тримаються стабільніше, ніж торік.

"Треба чекати, що підвищення цін буде. Свиняча ніжка торік коштувала 100 гривень — брали на розхват. Голяшка подорожчає, сало подешевіє. М’ясо лишається на одному рівні. Але зараз закупка почала дешевшати: було і 120, і 110, а зараз дають 90", — каже Іван.

Продавець Іван за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Ціни на прилавках

Продавці уточнюють, що підчеревина подешевшала — тепер вона коштує на 20–30 грн за шматок, залежно від розміру. Зростання вартості можливе лише на певні частини, тоді як базові позиції залишаються стабільними. Торгівля стала повільнішою, але асортимент на ринку широкий і купити можна все.

Актуальні ціни на м’ясо:

Курка домашня (бройлер) — 200 грн/кг

Шия свиняча — 300–320 грн/кг

Свинина (м’якоть) — 240–260 грн/кг

Голяшка — 120 грн/кг

Сало товсте — 200 грн/кг

Сало інше — 150–180 грн/кг

Підчеревина — 200–220 грн/кг

М'ясо на базарі. Фото: Новини.LIVE

Покупці орієнтуються на доступніші варіанти, тому продавці знижують ціну, щоб утримати клієнтів. Перед святами ситуація може ще змінитися, але різких стрибків на ринку не очікують.

