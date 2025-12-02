Цены на молочку перед праздниками в Одессе

Молочка дорожает — как изменились цены в Одессе перед праздниками
В преддверии рождественских и новогодних праздников рыночные цены в Одессе ведут себя по-разному. Часть продуктов остается стабильной, а молочная группа растет из-за сезонных факторов. Продавцы отмечают, что подорожание перед зимой повторяется каждый год. Люди активно интересуются базовыми продуктами, а спрос влияет на итоговую стоимость.
Журналисты Новини.LIVE сходили на рынок "Черемушки" в Одессе и узнали актуальные цены.
Что говорят продавцы
На базаре "Черемушки" покупатели уже чувствуют сезонный скачок на молочку. Продавцы объясняют, что с осени животные дают меньше молока, а расходы на доставку и лабораторные проверки остаются высокими. Поэтому рост цен именно в этот период является привычным и повторяется ежегодно. Домашние сметана, творог или брынза здесь популярны, потому что их привозят из сел Николаевской и Одесской областей.
"Травка высыхает, коровки дают меньше молочка — вот и цена растет. Это всегда так осенью. За место надо платить, за бензин тоже, все в сумме и получается дороже. Кто хочет дешевле — в селе действительно другие цены", — рассказала продавщица Татьяна.
Цены на молочку
На рынке отмечают, что повышение больше всего коснулось домашних молочных продуктов. Большинство позиций выросли по сравнению с сентябрем.
Вот актуальные цены:
- Сметана жирная — 200 грн/кг
- Сливки — 380 грн/кг
- Сыр жирный — 250 грн/кг
- Сыр средний — 230 грн/кг
- Сыр нежирный — 120 грн/кг
- Брынза овечья выдержанная — 350 грн/кг
- Брынза коровья — 250 грн/кг
- Блины домашние — 270 грн/кг
- Сулугуни — 300-400 грн/кг
- Масло сливочное — 550 грн/кг
- Яйца домашние — 75 грн/десяток
- Мед (цветочный, майский) — 150 грн за 750 г
Цены хоть и растут, но остаются предсказуемыми: резкого скачка нет, а ассортимент остается широким. Продавцы же добавляют, что перед праздниками спрос традиционно увеличивается, а торговаться на "Черемушках" никто не запрещает — часто можно получить и скидку.
