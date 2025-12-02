Видео
Главная Одесса Молочка дорожает — как изменились цены в Одессе перед праздниками

Молочка дорожает — как изменились цены в Одессе перед праздниками

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 18:16
Цены на молочку перед праздниками в Одессе
Люди выбирают молочные товары на рынке. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В преддверии рождественских и новогодних праздников рыночные цены в Одессе ведут себя по-разному. Часть продуктов остается стабильной, а молочная группа растет из-за сезонных факторов. Продавцы отмечают, что подорожание перед зимой повторяется каждый год. Люди активно интересуются базовыми продуктами, а спрос влияет на итоговую стоимость.

Журналисты Новини.LIVE сходили на рынок "Черемушки" в Одессе и узнали актуальные цены.

Что говорят продавцы

На базаре "Черемушки" покупатели уже чувствуют сезонный скачок на молочку. Продавцы объясняют, что с осени животные дают меньше молока, а расходы на доставку и лабораторные проверки остаются высокими. Поэтому рост цен именно в этот период является привычным и повторяется ежегодно. Домашние сметана, творог или брынза здесь популярны, потому что их привозят из сел Николаевской и Одесской областей.

"Травка высыхает, коровки дают меньше молочка — вот и цена растет. Это всегда так осенью. За место надо платить, за бензин тоже, все в сумме и получается дороже. Кто хочет дешевле — в селе действительно другие цены", — рассказала продавщица Татьяна.

Ціни на молочку в Одесі у грудні
Продавщица Татьяна за стойкой. Фото: Новини.LIVE

Цены на молочку

На рынке отмечают, что повышение больше всего коснулось домашних молочных продуктов. Большинство позиций выросли по сравнению с сентябрем.

Вот актуальные цены:

  • Сметана жирная — 200 грн/кг
  • Сливки — 380 грн/кг
  • Сыр жирный — 250 грн/кг
  • Сыр средний — 230 грн/кг
  • Сыр нежирный — 120 грн/кг
  • Брынза овечья выдержанная — 350 грн/кг
  • Брынза коровья — 250 грн/кг
  • Блины домашние — 270 грн/кг
  • Сулугуни — 300-400 грн/кг
  • Масло сливочное — 550 грн/кг
  • Яйца домашние — 75 грн/десяток
  • Мед (цветочный, майский) — 150 грн за 750 г
Ціни на молочку в Одесі у грудні
Сыры на прилавке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Цены хоть и растут, но остаются предсказуемыми: резкого скачка нет, а ассортимент остается широким. Продавцы же добавляют, что перед праздниками спрос традиционно увеличивается, а торговаться на "Черемушках" никто не запрещает — часто можно получить и скидку.

Напомним, мы сообщали о том, как изменились цены на мясо в Одессе накануне праздников. Также мы писали о том, что на одесских рынках подорожали цены на фрукты.

Одесса продукты Одесская область Новости Одессы цены молочные продукты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
