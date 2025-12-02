Ціни на молочку перед святами в Одесі

Люди обирають молочні товари на ринку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Напередодні різдвяних і новорічних свят ринкові ціни в Одесі поводяться по-різному. Частина продуктів лишається стабільною, а молочна група зростає через сезонні фактори. Продавці відзначають, що подорожчання перед зимою повторюється щороку. Люди активно цікавляться базовими продуктами, а попит впливає на підсумкову вартість.

Журналісти Новини.LIVE сходили на ринок "Черемушки" в Одесі та дізналися актуальні ціни.

Що кажуть продавці

На базарі "Черемушки" покупці вже відчувають сезонний стрибок на молочку. Продавці пояснюють, що з осені тварини дають менше молока, а витрати на доставку й лабораторні перевірки залишаються високими. Тому зростання цін саме в цей період є звичним і повторюється щороку. Домашні сметана, сир чи бринза тут популярні, бо їх привозять із сіл Миколаївщини та Одещини.

"Травка висихає, коровки дають менше молочка — от і ціна зростає. Це завжди так восени. За місце треба платити, за бензин теж, усе в сумі й виходить дорожче. Хто хоче дешевше — у селі справді інші ціни", — розповіла продавчиння Тетяна.

Продавчиня Тетяна за стійкою. Фото: Новини.LIVE

Ціни на молочку

На ринку відзначають, що підвищення найбільше торкнулося домашніх молочних продуктів. Більшість позицій зросли порівняно з вереснем.

Ось актуальні ціни:

Сметана жирна — 200 грн/кг

Вершки — 380 грн/кг

Сир жирний — 250 грн/кг

Сир середній — 230 грн/кг

Сир нежирний — 120 грн/кг

Бринза овеча витримана — 350 грн/кг

Бринза коров’яча — 250 грн/кг

Млинці домашні — 270 грн/кг

Сулугуні — 300–400 грн/кг

Масло вершкове — 550 грн/кг

Яйця домашні — 75 грн/десяток

Мед (квітковий, травневий) — 150 грн за 750 г

Сири на прилавку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ціни хоч і зростають, але залишаються передбачуваними: різкого стрибка немає, а асортимент залишається широким. Продавці ж додають, що перед святами попит традиційно збільшується, а торгуватися на "Черемушках" ніхто не забороняє — часто можна отримати й знижку.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як змінилися ціни на м'ясо в Одесі напередодні свят. Також ми писали про те, що на одеських ринках здорожчали ціни на фрукти.