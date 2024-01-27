Ініціатива для молоді — в Одесі відкрився простір U-Point

Молодь на відкритті U-Point. Фото: Одеська міська рада

В Одесі стартував новий проєкт для активної молоді — U-Point. Тепер люди, молодого віку, зможуть проходити опитування на важливі соціальні теми, що має сприяти формуванню позитивних змін у регіоні.

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

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"Співпраця з U-Report вже допомагала нам скорегувати міську молодіжну програму. Але з відкриттям регіонального простору U-Point, ми зможемо більш активно залучати молодь до формування молодіжної політики міста та області загалом", — йдеться у повідомленні.

Що таке U-Point

U-Point - це локальне представництво проєкту U-Report — цифрової платформи ЮНІСЕФ. Основний інструмент його — це опитування. Відкриття U-Point покликане сприяти формуванню позитивних змін у регіоні, які генеруватиме саме молодь через проходження опитувань на важливі соціальні питання. Зазначимо, за інформацією міськради, перше регіональне опитування на Одещині вже розпочалось.

Нагадаємо, одесити, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію. Зокрема, йдеться про витрати на комунальні послуги.

Також ми писали, що в Одесі планують виплатити з державного бюджету компенсації військовим на придбання житла. Наразі відомо, що цю суму збільшили майже у три рази, порівняно з минулим роком. Також одеські військові, які перебувають або були в полоні російських загарбників, можуть отримати грошову допомогу для своїх дітей.