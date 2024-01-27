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Инициатива для молодежи — в Одессе открылось пространство U-Point

27 января 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Инициатива для молодежи — в Одессе открылось пространство U-Point
Молодежь на открытии U-Point. Фото: Одесский городской совет
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе стартовал новый проект для активной молодежи U-Point. Теперь люди, молодые, смогут проходить опрос на важные социальные темы, что должно способствовать формированию позитивных изменений в регионе.

Об этом сообщили на сайте Одесского городского совета.

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"Сотрудничество с U-Report уже помогало нам скорректировать городскую молодежную программу. Но с открытием регионального пространства U-Point мы сможем более активно привлекать молодежь к формированию молодежной политики города и области в целом", — говорится в сообщении.

Что такое U-Point

U-Point – это локальное представительство проекта U-Report – цифровой платформы ЮНИСЕФ. Основной инструмент его – это опрос. Открытие U-Point призвано способствовать формированию положительных изменений в регионе, которые будет генерировать именно молодежь через прохождение опросов по важным социальным вопросам. Отметим, по информации горсовета, первый региональный опрос в Одесской области уже начался.

Напомним, одесситы, предоставившие убежище внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию. В частности, речь идет о расходах на коммунальные услуги.

Также мы писали, что в Одессе планируется выплатить из государственного бюджета компенсации военным на приобретение жилья. Пока известно, что эту сумму увеличили почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Также одесские военные, находящиеся или находившиеся в плену у российских захватчиков, могут получить денежную помощь для своих детей.

Одесса
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городской совет
Новости Одессы
молодость

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