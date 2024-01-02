Інклюзивні автобуси в Одесі — з’явився оновлений розклад руху

Одеська маршрутка. Фото: Новини.LIVE

Для зручності мешканців з інвалідністю та їхніх супроводжувачів в Одесі оприлюднили розклад руху автобусів, спеціально пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Оновлений графік опублікували станом на початок року.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Розклад руху автобусів для осіб з обмеженими можливостями

Маршрут № 6

вул. Ген. Бочарова: 09:30, 12:00, 14:15

вул. 6-й км Овідіопольської дороги: 10:25, 12:55, 15:10

Маршрут № 121

просп. Небесної Сотні: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39

вул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04

Маршрут № 145

вул. Висоцького: 06:22, 13:00, 16:20

вул. Левітана (ж/м "Радужний"): 08:00, 14:40, 18:00.

Маршрут № 146

вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:10, 10:38, 14:06, 17:34

вул. Давида Ойстраха: 08:34, 12:02, 15:30,18:56.

Маршрут № 148

вул. Архітекторська : 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56

просп. Українських Героїв: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43

Маршрут № 149

вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 08:00, 12:40, 18:40

просп. Українських Героїв: 06:40, 11:30, 17:30.

Маршрут № 150

вул. Ак. Корольова: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00

просп. Українських Героїв: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00

Маршрут № 168

вул. М. Говорова: 07:30, 08:10, 12:30, 13:00, 16:00, 18:10

маг. "Копійка": 06:30, 09:50, 10:00, 14:10, 15:30.

Маршрут № 175

Меморіал 411-ї батареї: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45

"Аптека Гаєвського": 09:15, 12:25, 15:40, 19:10

Маршрут № 185

Меморіал 411-ї батареї: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30

"Аптека Гаєвського": 08:05, 11:50, 15:30 18:50

Маршрут № 190

вул. Паустовського: 09:00, 14:00, 16:10

Залізничний вокзал: 10:15, 14:50, 17:15

Маршрут № 191

Меморіал 411-ї батареї: 07:16, 08:41, 10:39, 13:59, 15:21, 17:19, 18:45

Пересипський міст: 06:57, 09:00, 12:20, 13:42, 15:40, 17:02, 19:00

Маршрут № 197

Слобідка (Онкодиспансер): 07:30, 10:30, 16:30, 19:30

Меморіал 411-ї батареї: 06:00, 09:00, 15:00, 18:00

Маршрут № 198

вул. Нежданової (Онкодиспансер): 06:45, 09:00, 16:00, 18:15

Аркадія: 07:40, 09:55, 16:55, 19:10

Маршрут № 201

вул. Миколи Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40

ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05

Маршрут № 208

вул. Наукова (вул. Шишкіна) "Коледж нафтогазових технологій": 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30

вул. Боровського: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Маршрут № 214

Свято–Іверський монастир: 06:00, 08:30, 16:00, 18:30

вул. Нежданової (Онкодиспансер) : 07:00, 09:30, 17:00, 19:30

Маршрут № 220а

просп. Чорноморський: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Економічний університет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

Маршрут № 221

вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новий ринок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

Маршрут 232а

вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 08:15, 13:30, 17:30

вул. Ак. Сахарова: 06:35, 11:00, 15:40

Маршрут 233

Тираспольське шосе ("Два стовпи"): 09:21, 13:13, 16:01

Парк імені Т.Г. Шевченка: 10:06, 13:58, 16:46

Маршрут № 237

ЦПУ "Вокзал": 05:15, 07:30, 10:40, 16:00

вул. Агрономічна: 09:22, 14:18, 16:55

Маршрут № 250

вул. Ж.-Кюрі: 06:40, 08:40, 11:10, 13:30, 16:00

вул. Преображенська: 07:30, 09:40, 12:10, 14:30, 17:00

Маршрут № 280

вул. Архітекторська: 07:18, 08:58, 12:30, 14:10, 17:55

кладовище "Західне": 08:08, 09:48, 13:2 0, 15:00, 18:45.

Нагадаємо, в Одесі на випробувальний рейс запустили перший 26-метровий підлоговий трамвай типу "Татра". Електротранспорт був придбаний коштом Європейського інвестиційного банку.

Також ми писали, що у громадському транспорті Одеси запустили пільгову програму для школярів та студентів. У КП "Одесміськелектротранс" можна через QR-код придбати електронний проїзний.