Інклюзивні автобуси в Одесі — з’явився оновлений розклад руху
Для зручності мешканців з інвалідністю та їхніх супроводжувачів в Одесі оприлюднили розклад руху автобусів, спеціально пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Оновлений графік опублікували станом на початок року.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Розклад руху автобусів для осіб з обмеженими можливостями
Маршрут № 6
- вул. Ген. Бочарова: 09:30, 12:00, 14:15
- вул. 6-й км Овідіопольської дороги: 10:25, 12:55, 15:10
Маршрут № 121
- просп. Небесної Сотні: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39
- вул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04
Маршрут № 145
- вул. Висоцького: 06:22, 13:00, 16:20
- вул. Левітана (ж/м "Радужний"): 08:00, 14:40, 18:00.
Маршрут № 146
- вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:10, 10:38, 14:06, 17:34
- вул. Давида Ойстраха: 08:34, 12:02, 15:30,18:56.
Маршрут № 148
- вул. Архітекторська : 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56
- просп. Українських Героїв: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43
Маршрут № 149
- вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 08:00, 12:40, 18:40
- просп. Українських Героїв: 06:40, 11:30, 17:30.
Маршрут № 150
- вул. Ак. Корольова: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00
- просп. Українських Героїв: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00
Маршрут № 168
- вул. М. Говорова: 07:30, 08:10, 12:30, 13:00, 16:00, 18:10
- маг. "Копійка": 06:30, 09:50, 10:00, 14:10, 15:30.
Маршрут № 175
- Меморіал 411-ї батареї: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45
- "Аптека Гаєвського": 09:15, 12:25, 15:40, 19:10
Маршрут № 185
- Меморіал 411-ї батареї: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30
- "Аптека Гаєвського": 08:05, 11:50, 15:30 18:50
Маршрут № 190
- вул. Паустовського: 09:00, 14:00, 16:10
- Залізничний вокзал: 10:15, 14:50, 17:15
Маршрут № 191
- Меморіал 411-ї батареї: 07:16, 08:41, 10:39, 13:59, 15:21, 17:19, 18:45
- Пересипський міст: 06:57, 09:00, 12:20, 13:42, 15:40, 17:02, 19:00
Маршрут № 197
- Слобідка (Онкодиспансер): 07:30, 10:30, 16:30, 19:30
- Меморіал 411-ї батареї: 06:00, 09:00, 15:00, 18:00
Маршрут № 198
- вул. Нежданової (Онкодиспансер): 06:45, 09:00, 16:00, 18:15
- Аркадія: 07:40, 09:55, 16:55, 19:10
Маршрут № 201
- вул. Миколи Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40
- ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05
Маршрут № 208
- вул. Наукова (вул. Шишкіна) "Коледж нафтогазових технологій": 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30
- вул. Боровського: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Маршрут № 214
- Свято–Іверський монастир: 06:00, 08:30, 16:00, 18:30
- вул. Нежданової (Онкодиспансер) : 07:00, 09:30, 17:00, 19:30
Маршрут № 220а
- просп. Чорноморський: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
- Економічний університет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30
Маршрут № 221
- вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
- Новий ринок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30
Маршрут 232а
- вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 08:15, 13:30, 17:30
- вул. Ак. Сахарова: 06:35, 11:00, 15:40
Маршрут 233
- Тираспольське шосе ("Два стовпи"): 09:21, 13:13, 16:01
- Парк імені Т.Г. Шевченка: 10:06, 13:58, 16:46
Маршрут № 237
- ЦПУ "Вокзал": 05:15, 07:30, 10:40, 16:00
- вул. Агрономічна: 09:22, 14:18, 16:55
Маршрут № 250
- вул. Ж.-Кюрі: 06:40, 08:40, 11:10, 13:30, 16:00
- вул. Преображенська: 07:30, 09:40, 12:10, 14:30, 17:00
Маршрут № 280
- вул. Архітекторська: 07:18, 08:58, 12:30, 14:10, 17:55
- кладовище "Західне": 08:08, 09:48, 13:2 0, 15:00, 18:45.
Нагадаємо, в Одесі на випробувальний рейс запустили перший 26-метровий підлоговий трамвай типу "Татра". Електротранспорт був придбаний коштом Європейського інвестиційного банку.
Також ми писали, що у громадському транспорті Одеси запустили пільгову програму для школярів та студентів. У КП "Одесміськелектротранс" можна через QR-код придбати електронний проїзний.
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