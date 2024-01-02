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Інклюзивні автобуси в Одесі — з’явився оновлений розклад руху

2 січня 2024 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Інклюзивні автобуси в Одесі — з’явився оновлений розклад руху
Одеська маршрутка. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Для зручності мешканців з інвалідністю та їхніх супроводжувачів в Одесі оприлюднили розклад руху автобусів, спеціально пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. Оновлений графік опублікували станом на початок року. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Розклад руху автобусів для осіб з обмеженими можливостями

Маршрут № 6

  • вул. Ген. Бочарова: 09:30, 12:00, 14:15 
  • вул. 6-й км Овідіопольської дороги: 10:25, 12:55, 15:10

Маршрут № 121

  • просп. Небесної Сотні: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39
  • вул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04 

Маршрут № 145

  • вул. Висоцького: 06:22, 13:00, 16:20
  • вул. Левітана (ж/м "Радужний"): 08:00, 14:40, 18:00. 

Маршрут № 146

  • вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:10, 10:38, 14:06, 17:34
  • вул. Давида Ойстраха: 08:34, 12:02, 15:30,18:56. 

Маршрут № 148

  • вул. Архітекторська : 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56 
  • просп. Українських Героїв: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43

Маршрут № 149

  • вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 08:00, 12:40, 18:40 
  • просп. Українських Героїв: 06:40, 11:30, 17:30.

Маршрут № 150

  • вул. Ак. Корольова: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00
  • просп. Українських Героїв: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00

Маршрут № 168

  •  вул. М. Говорова: 07:30, 08:10, 12:30, 13:00, 16:00, 18:10
  • маг. "Копійка": 06:30, 09:50, 10:00, 14:10, 15:30.

Маршрут № 175

  • Меморіал 411-ї батареї: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45
  • "Аптека Гаєвського": 09:15, 12:25, 15:40, 19:10 

Маршрут № 185

  • Меморіал 411-ї батареї: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30 
  • "Аптека Гаєвського": 08:05, 11:50, 15:30 18:50

Маршрут № 190

  • вул. Паустовського: 09:00, 14:00, 16:10 
  • Залізничний вокзал: 10:15, 14:50, 17:15

Маршрут № 191

  • Меморіал 411-ї батареї: 07:16, 08:41, 10:39, 13:59, 15:21, 17:19, 18:45
  • Пересипський міст: 06:57, 09:00, 12:20, 13:42, 15:40, 17:02, 19:00 

Маршрут № 197

  • Слобідка (Онкодиспансер): 07:30, 10:30, 16:30, 19:30 
  • Меморіал 411-ї батареї: 06:00, 09:00, 15:00, 18:00 

Маршрут № 198

  • вул. Нежданової (Онкодиспансер): 06:45, 09:00, 16:00, 18:15 
  • Аркадія: 07:40, 09:55, 16:55, 19:10 

Маршрут № 201

  • вул. Миколи Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40
  • ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05

Маршрут № 208

  • вул. Наукова (вул. Шишкіна) "Коледж нафтогазових технологій": 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30 
  • вул. Боровського: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Маршрут № 214

  • Свято–Іверський монастир: 06:00, 08:30, 16:00, 18:30
  • вул. Нежданової (Онкодиспансер) : 07:00, 09:30, 17:00, 19:30

Маршрут № 220а

  • просп. Чорноморський: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
  • Економічний університет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30 

 Маршрут № 221

  • вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
  • Новий ринок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30 

 Маршрут 232а

  • вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 08:15, 13:30, 17:30 
  • вул. Ак. Сахарова: 06:35, 11:00, 15:40 

Маршрут 233

  • Тираспольське шосе ("Два стовпи"): 09:21, 13:13, 16:01 
  • Парк імені Т.Г. Шевченка: 10:06, 13:58, 16:46 

Маршрут № 237

  • ЦПУ "Вокзал": 05:15, 07:30, 10:40, 16:00 
  • вул. Агрономічна: 09:22, 14:18, 16:55 

 Маршрут № 250

  • вул. Ж.-Кюрі: 06:40, 08:40, 11:10, 13:30, 16:00 
  • вул. Преображенська: 07:30, 09:40, 12:10, 14:30, 17:00 

 Маршрут № 280

  • вул. Архітекторська: 07:18, 08:58, 12:30, 14:10, 17:55 
  • кладовище "Західне": 08:08, 09:48, 13:2 0, 15:00, 18:45.   

Нагадаємо, в Одесі на випробувальний рейс запустили перший 26-метровий підлоговий трамвай типу "Татра". Електротранспорт був придбаний коштом Європейського інвестиційного банку.

Також ми писали, що у громадському транспорті Одеси запустили пільгову програму для школярів та студентів. У КП "Одесміськелектротранс" можна через QR-код придбати електронний проїзний.

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