Инклюзивные автобусы в Одессе — появилось обновленное расписание движения

Одесская маршрутка. Фото: Новини.LIVE

Для удобства жителей с инвалидностью и их сопровождающих в Одессе обнародовали расписание автобусов, специально приспособленных для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Обновленный график был опубликован на начало года.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Расписание автобусов для людей с ограниченными возможностями

Маршрут №6

ул. Ген. Бочарова: 09:30, 12:00, 14:15

ул. 6-й км Овидиопольской дороги: 10:25, 12:55, 15:10

Маршрут № 121

просп. Небесной Сотни: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39

ул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04

Маршрут № 145

ул. Высоцкого: 06:22, 13:00, 16:20

ул. Левитана (ж/м "Радужный"): 08:00, 14:40, 18:00.

Маршрут № 146

ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:10, 10:38, 14:06, 17:34

ул. Давида Ойстраха: 08:34, 12:02, 15:30, 18:56.

Маршрут № 148

ул. Архитекторская: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56

просп. Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43

Маршрут № 149

ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 08:00, 12:40, 18:40

просп. Украинских Героев: 06:40, 11:30, 17:30.

Маршрут №150

ул. Ак. Королева: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00

просп. Украинских Героев: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00

Маршрут № 168

ул. М. Говорова: 07:30, 08:10, 12:30, 13:00, 16:00, 18:10

маг. "Копейка": 06:30, 09:50, 10:00, 14:10, 15:30.

Маршрут № 175

Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45

"Аптека Гаевского": 09:15, 12:25, 15:40, 19:10

Маршрут №185

Мемориал 411-й батареи: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30

"Аптека Гаевского": 08:05, 11:50, 15:30 18:50

Маршрут №190

ул. Паустовского: 09:00, 14:00, 16:10

Железнодорожный вокзал: 10:15, 14:50, 17:15

Маршрут № 191

Мемориал 411-й батареи: 07:16, 08:41, 10:39, 13:59, 15:21, 17:19, 18:45

Пересыпский мост: 06:57, 09:00, 12:20, 13:42, 15:40, 17:02, 19:00

Маршрут № 197

Слободка (Онкодиспансер): 07:30, 10:30, 16:30, 19:30

Мемориал 411-й батареи: 06:00, 09:00, 15:00, 18:00

Маршрут № 198

ул. Неждановой (Онкодиспансер): 06:45, 09:00, 16:00, 18:15

Аркадия: 07:40, 09:55, 16:55, 19:10

Маршрут №201

ул. Николая Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40

ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05

Маршрут №208

ул. Научная (ул. Шишкина) "Колледж нефтегазовых технологий": 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30

ул. Боровского: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Маршрут № 214

Свято-Иверский монастырь: 06:00, 08:30, 16:00, 18:30

ул. Неждановой (Онкодиспансер): 07:00, 09:30, 17:00, 19:30

Маршрут № 220а

просп. Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

Маршрут № 221

ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

Маршрут 232а

ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 08:15, 13:30, 17:30

ул. Ак. Сахарова: 06:35, 11:00, 15:40

Маршрут 233

Тираспольское шоссе ("Два столба"): 09:21, 13:13, 16:01

Парк имени Т.Г. Шевченко: 10:06, 13:58, 16:46

Маршрут № 237

ЦПУ "Вокзал": 05:15, 07:30, 10:40, 16:00

ул. Агрономическая: 09:22, 14:18, 16:55

Маршрут №250

ул. Ж.-Кюри: 06:40, 08:40, 11:10, 13:30, 16:00

ул. Преображенская: 07:30, 09:40, 12:10, 14:30, 17:00

Маршрут №280

ул. Архитекторская: 07:18, 08:58, 12:30, 14:10, 17:55

кладбище "Западное": 08:08, 09:48, 13:2 0, 15:00, 18:45.

Напомним, в Одессе на испытательный рейс был запущен первый 26-метровый напольный трамвай типа "Татра". Электротранспорт был приобретен за счет Европейского инвестиционного банка.

Также мы писали, что в общественном транспорте в Одессе запустили льготную программу для школьников и студентов. В КП "Одесгорэлектротранс" можно через QR-код приобрести электронный проездной.