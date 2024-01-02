Инклюзивные автобусы в Одессе — появилось обновленное расписание движения
Для удобства жителей с инвалидностью и их сопровождающих в Одессе обнародовали расписание автобусов, специально приспособленных для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Обновленный график был опубликован на начало года.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Расписание автобусов для людей с ограниченными возможностями
Маршрут №6
- ул. Ген. Бочарова: 09:30, 12:00, 14:15
- ул. 6-й км Овидиопольской дороги: 10:25, 12:55, 15:10
Маршрут № 121
- просп. Небесной Сотни: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39
- ул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04
Маршрут № 145
- ул. Высоцкого: 06:22, 13:00, 16:20
- ул. Левитана (ж/м "Радужный"): 08:00, 14:40, 18:00.
Маршрут № 146
- ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:10, 10:38, 14:06, 17:34
- ул. Давида Ойстраха: 08:34, 12:02, 15:30, 18:56.
Маршрут № 148
- ул. Архитекторская: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56
- просп. Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43
Маршрут № 149
- ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 08:00, 12:40, 18:40
- просп. Украинских Героев: 06:40, 11:30, 17:30.
Маршрут №150
- ул. Ак. Королева: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00
- просп. Украинских Героев: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00
Маршрут № 168
- ул. М. Говорова: 07:30, 08:10, 12:30, 13:00, 16:00, 18:10
- маг. "Копейка": 06:30, 09:50, 10:00, 14:10, 15:30.
Маршрут № 175
- Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45
- "Аптека Гаевского": 09:15, 12:25, 15:40, 19:10
Маршрут №185
- Мемориал 411-й батареи: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30
- "Аптека Гаевского": 08:05, 11:50, 15:30 18:50
Маршрут №190
- ул. Паустовского: 09:00, 14:00, 16:10
- Железнодорожный вокзал: 10:15, 14:50, 17:15
Маршрут № 191
- Мемориал 411-й батареи: 07:16, 08:41, 10:39, 13:59, 15:21, 17:19, 18:45
- Пересыпский мост: 06:57, 09:00, 12:20, 13:42, 15:40, 17:02, 19:00
Маршрут № 197
- Слободка (Онкодиспансер): 07:30, 10:30, 16:30, 19:30
- Мемориал 411-й батареи: 06:00, 09:00, 15:00, 18:00
Маршрут № 198
- ул. Неждановой (Онкодиспансер): 06:45, 09:00, 16:00, 18:15
- Аркадия: 07:40, 09:55, 16:55, 19:10
Маршрут №201
- ул. Николая Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40
- ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05
Маршрут №208
- ул. Научная (ул. Шишкина) "Колледж нефтегазовых технологий": 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30
- ул. Боровского: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Маршрут № 214
- Свято-Иверский монастырь: 06:00, 08:30, 16:00, 18:30
- ул. Неждановой (Онкодиспансер): 07:00, 09:30, 17:00, 19:30
Маршрут № 220а
- просп. Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
- Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30
Маршрут № 221
- ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
- Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30
Маршрут 232а
- ул. Е. Чикаленко (Ак. Уильямса): 08:15, 13:30, 17:30
- ул. Ак. Сахарова: 06:35, 11:00, 15:40
Маршрут 233
- Тираспольское шоссе ("Два столба"): 09:21, 13:13, 16:01
- Парк имени Т.Г. Шевченко: 10:06, 13:58, 16:46
Маршрут № 237
- ЦПУ "Вокзал": 05:15, 07:30, 10:40, 16:00
- ул. Агрономическая: 09:22, 14:18, 16:55
Маршрут №250
- ул. Ж.-Кюри: 06:40, 08:40, 11:10, 13:30, 16:00
- ул. Преображенская: 07:30, 09:40, 12:10, 14:30, 17:00
Маршрут №280
- ул. Архитекторская: 07:18, 08:58, 12:30, 14:10, 17:55
- кладбище "Западное": 08:08, 09:48, 13:2 0, 15:00, 18:45.
Напомним, в Одессе на испытательный рейс был запущен первый 26-метровый напольный трамвай типа "Татра". Электротранспорт был приобретен за счет Европейского инвестиционного банка.
Также мы писали, что в общественном транспорте в Одессе запустили льготную программу для школьников и студентов. В КП "Одесгорэлектротранс" можно через QR-код приобрести электронный проездной.
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