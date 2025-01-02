Дрон Magura знищив два гелікоптери РФ з екіпажем

Український морський дрон Magura V5. Фото: ГУР

Головне управління розвідки оновило власний рекорд. З'ясувалося, під час повітряного бою біля узбережжя тимчасово окупованого Криму 31 грудня український морський дрон Magura V5 знищив два російських гелікоптери.

Про це повідомили у ГУР у четвер, 2 січня.

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Що відомо

За даними розвідників, українські безпілотники збили два ворожих вертольоти. Екіпажі російських бортів ліквідовані. Ще один гелікоптер зазнав вогневого ураження, але зміг приземлитися.

Зазначимо, що Magura V5 ― український багатоцільовий надводний безпілотник. Він здатний виконувати спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, але передусім відомий за ударною роллю. Вперше дрон був представлений на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка відбулася в липні 2023 року у Стамбулі.

Нагадаємо, головна задача російських окупантів у Чорному морі зараз ― це оборона власних пунктів базування флоту. Саме для цього ворог виводить у море підводний човен. Також ми повідомляли про те, як українські безпілотники змінюють воєнну ситуацію на воді.