Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Історична перемога ГУР у Чорному морі — нові подробиці arrow

Історична перемога ГУР у Чорному морі — нові подробиці

2 січня 2025 13:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Дрон Magura знищив два гелікоптери РФ з екіпажем
Український морський дрон Magura V5. Фото: ГУР
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Головне управління розвідки оновило власний рекорд. З'ясувалося, під час повітряного бою біля узбережжя тимчасово окупованого Криму 31 грудня український морський дрон Magura V5 знищив два російських гелікоптери.

Про це повідомили у ГУР у четвер, 2 січня.

Читайте також:

Що відомо

За даними розвідників, українські безпілотники збили два ворожих вертольоти. Екіпажі російських бортів ліквідовані. Ще один гелікоптер зазнав вогневого ураження, але зміг приземлитися.

Зазначимо, що Magura V5 ― український багатоцільовий надводний безпілотник. Він здатний виконувати спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, але передусім відомий за ударною роллю. Вперше дрон був представлений на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка відбулася в липні 2023 року у Стамбулі.

Нагадаємо, головна задача російських окупантів у Чорному морі зараз ― це оборона власних пунктів базування флоту. Саме для цього ворог виводить у море підводний човен. Також ми повідомляли про те, як українські безпілотники змінюють воєнну ситуацію на воді.

Одеса війна Чорне море дрони ГУР Маґура

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:39 Діденко попередила українців про похолодання завтра

13:31 Українські прикордонники спалили техніку окупантів — відео

13:27 Історична перемога ГУР у Чорному морі — нові подробиці

13:23 Основні фінансові показники 2025 року — що мають знати українці

13:16 Зупинка транзиту газу через Україну — як відреагує світовий ринок

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

13:15 Тренди для інвесторів — які активи є найкращими у 2025 році

13:02 Воювати повинні всі — у ЗСУ сказали, хто має йти до війська

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

12:59 Знесло стіну, постраждав хлопчик — вибух пральної машини в Одесі

13:39 Діденко попередила українців про похолодання завтра

13:31 Українські прикордонники спалили техніку окупантів — відео

13:27 Історична перемога ГУР у Чорному морі — нові подробиці

13:23 Основні фінансові показники 2025 року — що мають знати українці

13:16 Зупинка транзиту газу через Україну — як відреагує світовий ринок

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:15 Тренди для інвесторів — які активи є найкращими у 2025 році

13:02 Воювати повинні всі — у ЗСУ сказали, хто має йти до війська

12:59 Знесло стіну, постраждав хлопчик — вибух пральної машини в Одесі

12:56 Ситуація на кордоні з Польщею — у ДПСУ повідомили, чи є черги

12:41 Окупанти намагаються оточити Покровськ — у ЗСУ повідомили деталі

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року