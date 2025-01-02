Дрон Magura уничтожил два вертолета РФ с экипажем

Украинский морской дрон Magura V5. Фото: ГУР

Главное управление разведки обновило собственный рекорд. Выяснилось, во время воздушного боя у побережья временно оккупированного Крыма 31 декабря украинский морской дрон Magura V5 уничтожил два российских вертолета.

Об этом сообщили в ГУР в четверг, 2 января.

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Что известно

По данным разведчиков, украинские беспилотники сбили два вражеских вертолета. Экипажи российских бортов ликвидированы. Еще один вертолет потерпел огневое поражение, но смог приземлиться.

Отметим, что Magura V5 — украинский многоцелевой надводный беспилотник. Он способен выполнять наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота, но прежде всего известную по ударной роли. Впервые дрон был представлен на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая прошла в июле 2023 года в Стамбуле.

Напомним, главная задача российских оккупантов в Черном море сейчас — это оборона собственных пунктов базирования флота. Именно для этого враг выводит в море подлодку. Также мы сообщали о том, как украинские беспилотники меняют военную ситуацию на воде.