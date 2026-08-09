Історичний центр Одеси після атаки Росії: фото будинків

Зруйнований будинок у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Після масованої нічної атаки росіян історичний центр Одеси оговтується від влучання у житловий будинок. На місці продовжують працювати рятувальники та міські служби, а мешканцям пошкоджених квартир допомагають оформити документи на компенсацію. Кількість постраждалих у місті зросла до дванадцяти.

Про ситуацію на місці журналістам Новини.LIVE розповів керівник Приморської районної адміністрації Одеси Марат Корольов.

Будинок, який зазнав руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Ситуація в історичному центрі

За словами Марата Корольова, один із російських ударів був націлений безпосередньо на житловий будинок в історичній частині Одеси. Після влучання там виникла масштабна пожежа. Навіть під час роботи рятувальників полум'я періодично спалахує знову в різних частинах пошкодженої будівлі.

У будинку повилітали вікна. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Пошкоджений унаслудок обстрілу будинок. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Зруйноване помешкання. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

На місці розгорнули міський оперативний штаб. Його працівники консультують мешканців Приморського району, чиї квартири зазнали пошкоджень, та пояснюють, які документи необхідні для отримання допомоги.

"Це безпосередньо центр нашого міста, історична частина, житловий будинок, куди був безпосередньо приліт. На жаль, є постраждалі, їм надають медичну допомогу. Всі міські служби оперативно працюють на місці", — розповів Марат Корольов.

Вибите скло у будинку. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Автівка, яка зазнала пошкодження. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Двір пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Містяни, у квартирах яких вибило вікна, двері або пошкодило балкони та лоджії, можуть претендувати на матеріальну допомогу. Також вони можуть подати заявку на компенсацію через державну програму "єВідновлення".

"Зараз найголовніше — Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує гасити наслідки пожежі, тому що кожну хвилину десь в іншому місці ми бачимо знову вогонь", — зазначив Корольов.

Муніципальний штаб та рятуіальники на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Знищені росіянами автівки. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Приїхав з Києва відпочити та потрапив під удар

Серед людей, яких нічна атака застала в історичному центрі Одеси, був і Олександр із Києва. Він розповів Новини.LIVE, що приїхав до міста відпочити від постійних російських атак у столиці, однак уночі опинився практично поруч із місцем влучання.

Будинок у центрі Одеси, який зазнав руйнувань. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Люди йдуть повз знищених автівок. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

За його словами, приблизно о третій-четвертій годині ночі вибухи стали значно гучнішими. Частина людей спустилася в укриття, а сам чоловік сховався у ванній кімнаті. Згодом він почув звук, який швидко наближався, після чого пролунав потужний вибух.

"Почув, що звук наближається. Був вибух. Мої вікна виходять на цю сторону, була дуже сильна вибухова хвиля. Це другий день народження", — розповів киянин.

Знищені автівки у дворі будинку. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Автівки, які згоріли унаслідок влучання. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Чоловік каже, що вирішив приїхати до Одеси саме для того, щоб психологічно відпочити від атак на Київ. Проте спокійної ночі не вийшло.

"Приїхав, думаю, трошки відпочити морально, бо ці "шахеди" вже замахали. Я приїжджаю — і саме в цю ніч... Думаю: ну серйозно? Ніхто не знає, де це трапиться", — сказав Олександр.

Наслідки атаки по Одесі. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Автомобіль киянина знищений

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено й автомобіль чоловіка. За його словами, машина вже потрапляла під наслідки російських атак у Києві близько місяця тому, проте тоді все обмежилося незначними пошкодженнями. Цього разу наслідки значно серйозніші — власник вважає, що відновити автомобіль уже не вдасться.

"У Києві також прилітало поруч і була пошкоджена машина, але не так сильно. А тут, бачите, я думаю, що це вже не підлягає відновленню", — розповів чоловік.

Салон знищеної автівки. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Знищена автівка в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Понівечений двіт зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Що відомо про масовану атаку

У ніч проти 9 серпня російські війська здійснили одну з наймасштабніших комбінованих атак на Одещину цього року. Ворог застосував кілька десятків ракет та безпілотників. Найбільше руйнувань зафіксували в Одесі.

У двох районах міста пошкоджені та частково зруйновані житлові будинки, постраждали готель, об'єкти інфраструктури та автомобілі. У центрі міста пожежа в чотириповерховому житловому будинку охопила близько 1000 квадратних метрів. За іншою адресою горіли два приватні будинки. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до дванадцяти людей. 11 людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Ще одному постраждалому допомогу надано амбулаторно.

Вибите вікно в будинку. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Частина Одеси залишилася без світла

Нічні удари серйозно пошкодили енергетичні об'єкти. У ДТЕК назвали атаку однією з наймасштабніших по Одещині від початку року. Без електроенергії залишилася частина споживачів Одеського району, зокрема у Приморському, Хаджибейському та Пересипському районах Одеси. Знеструмлені також окремі об'єкти критичної інфраструктури. У компанії попередили, що пошкодження серйозні, тому ремонт потребуватиме часу. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

В Одесі організували підвезення води

Через проблеми з електропостачанням у частині міста виникли й перебої з водою. На період відсутності водопостачання для одеситів організували підвезення технічної води.

У Хаджибейському районі цистерни розміщують на вул. Богдана Хмельницького, 70, вул. Бугаївській, 46а, вул. Ріхтера, 126 та вул. Космонавтів, 68.

У Приморському районі воду можна набрати на вул. Тираспольській, 13, вул. Транспортній, 8А, вул. Педагогічній, 46А та Соборній площі, 10.

У Пересипському районі цистерни раніше встановили на вул. Семена Палія, 108 і 70, вул. Академіка Заболотного, 12, вул. Владислава Бувалкіна, 1, вул. Ярослава Баїса, 5/1, вул. Жоліо-Кюрі, 26, просп. Князя Володимира Великого, 135 та вул. Марсельській, 9.

Людина набирає воду. Фото: Одеська міська рада

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині після російських ударів частково обмежили рух на окремій ділянці траси Одеса — Рені. Через це ускладнений проїзд до частини пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та рух від них у напрямку Одеси. На доступних маршрутах утворюються черги, а водіям доводиться шукати альтернативні шляхи.

Також Новини.LIVE показували, який вигляд має стадіон "Чорноморець" після атаки росіян. Внаслідок обстрілу спортивна арена зазнала значних пошкоджень, а запланований на 8 серпня матч української Прем'єр-ліги довелося перенести.