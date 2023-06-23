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Історичний центр Одеси розширять: карта нових кордонів

23 червня 2023 16:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Історичний центр Одеси розширять: карта нових кордонів
Одеський оперний театр. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі тривають роботи над рекомендаціями Комітету ЮНЕСКО для збереження історичного центру міста. Одна з головних цілей стосується розширення меж об'єкта Всесвітньої спадщини, залишаючи Одеський порт поза межами.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Нові межі історичного центру Одеси

Одеська міська рада після консультацій з національними та іноземними експертами розробила текстові та графічні матеріали, щоб презентувати плани щодо розширення об'єкта всесвітньої спадщини та його буферної зони.

Науково-методична рада, яка включає провідних українських пам'яткоохоронців, рекомендувала розширити межі об'єкта до вулиці Успенської на півдні, до вулиць Ковальської і Торгової на заході, та до Лідерсовського бульвару на сході. Центральна частина міста, разом з портом і Французьким бульваром, запропонована як буферна зона.

Карта нових кордонів історичного центру. Фото: Одеська міська рада
Карта нових кордонів історичного центру. Фото: Одеська міська рада

Як зазначив Одеський міський голова Геннадій Труханов, схвалення центральними структурами ЮНЕСКО запропонованого Україною варіанта розширення меж об’єкта всесвітньої спадщини дозволить перейти до іншого етапу виконання рекомендацій Комітету ЮНЕСКО. 

Нагадаємо, у зв'язку з включенням історичного центру міста Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2023 році, виникла потреба у суворих обмеженнях та вимогах щодо розміщення реклами та вивісок на цій території. Наразі в місті демонтують незаконно встановлені банери. 

Крім того, у центрі міста з'явилася інформаційна табличка, яка присвячена включенню об'єкта "Історичний центр Одеси" до Списку Всесвітньої спадщини. Під час церемонії меру було вручено оригінал документа, що підтверджує новий статус.

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