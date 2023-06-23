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Исторический центр Одессы расширят: карта новых границ

23 июня 2023 16:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Исторический центр Одессы расширят: карта новых границ
Одесский оперный театр. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе продолжаются работы над рекомендациями Комитета ЮНЕСКО по сохранению исторического центра города. Одна из главных целей касается расширения границ объекта Всемирного наследия, оставляя Одесский порт вне.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Новые границы исторического центра Одессы

Одесский городской совет после консультаций с национальными и иностранными экспертами разработал текстовые и графические материалы, чтобы презентовать планы по расширению объекта всемирного наследия и его буферной зоны.

Научно-методический совет, который включает ведущих украинских памятников, рекомендовал расширить границы объекта до улицы Успенской на юге, до улиц Ковальской и Торговой на западе, и до Лидерсовского бульвара на востоке. Центральная часть города вместе с портом и Французским бульваром предложена как буферная зона.

Карта новых границ исторического центра. Фото: Одесский городской совет
Карта новых границ исторического центра. Фото: Одесский городской совет

Как отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов, одобрение центральными структурами ЮНЕСКО предложенного Украиной варианта расширения границ объекта всемирного наследия позволит перейти к другому этапу выполнения рекомендаций Комитета ЮНЕСКО.

Напомним, в связи с включением исторического центра города Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году возникла потребность в строгих ограничениях и требованиях по размещению рекламы и вывесок на этой территории. В городе демонтируют незаконно установленные баннеры.

Кроме того, в центре города появилась информационная табличка, посвященная включению объекта "Исторический центр Одессы" в Список Всемирного наследия. Во время церемонии мэру был вручен оригинал документа, подтверждающего новый статус.

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