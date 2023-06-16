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Одеський порт виключили зі списку ЮНЕСКО

16 червня 2023 19:00
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Анна Мурадова
Редактор
Одеський порт виключили зі списку ЮНЕСКО
Одеський порт. Фото: ДП "Одеський порт"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пройшло засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерство культури та інформаційної політики України. Одним з основних питань було розширення меж території об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Крім того, рада прийняла рішення виключити одеський порт зі спадщини.

Про це повідомив директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга на своїй сторінці у Facebook

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"Рада прийняла рішення про виключення порту з основного об'єкта та розширення зони (блакитна лінія) вглиб від моря у північному і південному напрямках на декілька кварталів включно з територією Парку Шевченка", — написав Іван Ліптуга.

Крім того, він додав, що була розширена буферна зона ЮНЕСКО (фіолетова лінія), яка окреслює межі вже існуючих історичних ареалів міста. Остаточне затвердження нових меж буде прийматись Комітетом ЮНЕСКО в Парижі восени цього року.

Нагадаємо, у зв'язку з включенням історичного центру міста Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2023 році, виникла потреба у суворих обмеженнях та вимогах щодо розміщення реклами та вивісок на цій території. Наразі в місті демонтують незаконно встановлені банери. 

Зазначимо, історичний центр Одеси під захистом ЮНЕСКО. До основного списку внесли вулиці, будівлі та інші об'єкти, які мають ознаки мультикультуралізму.  Чи побачать одесити найближчим часом відремонтовані пам'ятки архітектури. Про це журналістам Новини.LIVE розказав експерт у сфері ЖКГ Валерій Матковський.

Крім того, у центрі міста з'явилася інформаційна табличка, яка присвячена включенню об'єкта "Історичний центр Одеси" до Списку Всесвітньої спадщини. Під час церемонії меру було вручено оригінал документа, що підтверджує новий статус.

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