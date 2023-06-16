Одесский порт исключили из списка ЮНЕСКО

Одесский порт Фото: ГП "Одесский порт"

Прошло заседание Научно-методического совета по охране культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Украины. Одним из основных вопросов было расширение границ территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, совет принял решение исключить одесский порт из наследства.

Об этом сообщил директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга на своей странице в Facebook.

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"Совет принял решение об исключении порта из основного объекта и расширении зоны (голубая линия) вглубь от моря в северном и южном направлениях на несколько кварталов, включая территорию Парка Шевченко", — написал Иван Липтуга.

Кроме того, он добавил, что была расширена буферная зона ЮНЕСКО (фиолетовая линия), определяющая границы уже существующих исторических ареалов города. Окончательное утверждение новых границ будет приниматься Комитетом ЮНЕСКО в Париже осенью этого года.

Напомним, в связи с включением исторического центра города Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году возникла потребность в строгих ограничениях и требованиях по размещению рекламы и вывесок на этой территории. В городе демонтируют незаконно установленные баннеры.

Исторический центр Одессы под защитой ЮНЕСКО. В основной список внесли улицы, здания и другие объекты, имеющие признаки мультикультурализма. Увидят ли одесситы в ближайшее время отремонтированные памятники архитектуры. Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эксперт в сфере ЖКХ Валерий Матковский.

Кроме того, в центре города появилась информационная табличка, посвященная включению объекта "Исторический центр Одессы" в Список Всемирного наследия. Во время церемонии мэру был вручен оригинал документа, подтверждающего новый статус.