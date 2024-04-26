Італія хоче підписати угоду з Україною та ЮНЕСКО про відновлення Одеси та Спасо-Преображенського собору

Спасо-Преображенський собор в Одесі після російської атаки. Фото: Getty Images

Італія хоче допомогти відбудувати Одесу, яка не раз була мішенню російських загарбників. В уряді країни заявили про намір підписати тристоронню угоду з Україною та ЮНЕСКО про відновлення міста і, зокрема, Спасо-Преображенського собору.

Про це повідомила агенція Reuters.

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Сторони підпишуть документ 15 травня 2014 року.

"Ми підпишемо угоду з Києвом та ЮНЕСКО тут, у Римі, про реконструкцію Одеси та її собору. Як голова "Великої сімки", ми продовжуємо працювати заради справедливого світу", — заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Це не перша подібна ініціатива Італії. У лютому цього року Італія та ЮНЕСКО підписали у Києві угоду про виділення 500 млн євро на відновлення даху Спасо-Преображенського собору в Одесі.

Нагадаємо, торік, 23 липня Росія атакувала Одесу ракетами. Тоді постраждав історичний центр міста були частково зруйновані або пошкоджені 25 пам'яток архітектури, серед яких Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Раніше стало відомо, що італійські партнери виділять на допомогу Одесі 45 мільйонів євро. Ці гроші витратять на протиаварійні та консерваційні роботи у Спасо-Преображенському соборі, а також на ремонт сусідніх будівель.

Також в Одеській області планують відремонтувати заклади освіти — вже оголошений тендер на 99 млн грн.