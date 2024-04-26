Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Италия поможет отстроить Одессу arrow

Италия поможет отстроить Одессу

26 апреля 2024 06:14
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Италия хочет подписать соглашение с Украиной и ЮНЕСКО о возобновлении Одессы и Спасо-Преображенского собора
Спасо-Преображенский собор в Одессе после атаки РФ.Фото: Getty Images
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Италия хочет помочь отстроить Одессу, которая не раз являлась мишенью российских захватчиков. В правительстве страны заявили о намерении подписать трехстороннее соглашение с Украиной и ЮНЕСКО о восстановлении города и, в частности, Спасо-Преображенского собора.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Читайте также:

Италия берется за реконструкцию Одессы

Стороны подпишут документ 15 мая 2014 года.

"Мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО здесь, в Риме, о реконструкции Одессы и ее собора. Как глава "Большой семерки", мы продолжаем работать ради справедливого мира", — заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Это не первая подобная инициатива Италии. В феврале этого года Италия и ЮНЕСКО подписали в Киеве соглашение о выделении 500 млн евро на восстановление крыши Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Напомним, в прошлом году, 23 июля, Россия атаковала Одессу ракетами. Тогда сильно пострадал исторический центр города — были частично разрушены или повреждены 25 памяток архитектуры, среди которых Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Ранее стало известно, что итальянские партнеры выделят в помощь Одессе 45 миллионов евро. Эти деньги потратят на противоаварийные и консервационные работы в Спасо-Преображенском соборе, а также на ремонт соседних зданий.

Также в Одесской области планируют отремонтировать учебные заведения — уже объявлен тендер на 99 млн грн.

Одесса
церковь
ЮНЕСКО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри