Италия хочет подписать соглашение с Украиной и ЮНЕСКО о возобновлении Одессы и Спасо-Преображенского собора

Спасо-Преображенский собор в Одессе после атаки РФ.Фото: Getty Images

Италия хочет помочь отстроить Одессу, которая не раз являлась мишенью российских захватчиков. В правительстве страны заявили о намерении подписать трехстороннее соглашение с Украиной и ЮНЕСКО о восстановлении города и, в частности, Спасо-Преображенского собора.

Об этом сообщило агентство Reuters.

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Стороны подпишут документ 15 мая 2014 года.

"Мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО здесь, в Риме, о реконструкции Одессы и ее собора. Как глава "Большой семерки", мы продолжаем работать ради справедливого мира", — заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Это не первая подобная инициатива Италии. В феврале этого года Италия и ЮНЕСКО подписали в Киеве соглашение о выделении 500 млн евро на восстановление крыши Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Напомним, в прошлом году, 23 июля, Россия атаковала Одессу ракетами. Тогда сильно пострадал исторический центр города — были частично разрушены или повреждены 25 памяток архитектуры, среди которых Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Ранее стало известно, что итальянские партнеры выделят в помощь Одессе 45 миллионов евро. Эти деньги потратят на противоаварийные и консервационные работы в Спасо-Преображенском соборе, а также на ремонт соседних зданий.

Также в Одесской области планируют отремонтировать учебные заведения — уже объявлен тендер на 99 млн грн.