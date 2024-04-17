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ЮНЕСКО розширило охоронну зону об'єктів світової спадщини в Одесі — деталі

17 квітня 2024 10:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
ЮНЕСКО розширило охоронну зону об'єктів світової спадщини в Одесі — деталі
Історичний центр міста Одеса. Фото: Alexey Acepovsky, Yuri Filonenko, Dmitry Moiseev/UNESCO
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Унікальні об'єкти культурної спадщини Одеси отримали додатковий захист — ЮНЕСКО розширило межі охоронної зони. Тепер вона охоплює не лише центральні вулиці міста, а й додаткові території історичного центру міста.

Про це Новини.LIVE дізнались з офіційного сайту організації.

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Нові межі зони ЮНЕСКО

Тепер до зони ЮНЕСКО в Одесі відноситься територія у межах вулиць Приморська — Лідерсовський бульвар — Леонтовича — Пантелеймонівська — Старопортофранківська — Балківська. Зокрема, нова охоронна зона починається з Ланжеронівської арки у парку Шевченка та пролягає вздовж Лідерсовського бульвару та вулиці Леонтовича. Далі вона охоплює Пантелеймонівську та Старопортофранківську вулиці, вздовж межі Херсонського скверу — до Приморської, Карантинного спуску, переулка Нахімова і знову до парку Шевченка.

ЮНЕСКО розширило охоронну зону об'єктів світової спадщини в Одесі — деталі - фото 1
Оновлена мапа об'єктів Одеси, які включені до ЮНЕСКО, Фото: скриншот
ЮНЕСКО розширило охоронну зону об'єктів світової спадщини в Одесі — деталі - фото 2
Оновлена мапа об'єктів Одеси, які включені до ЮНЕСКО, Фото: скриншот

Зміни у зоні ЮНЕСКО

Буферна зона тепер включає Одеський порт та Французький бульвар. Це вирішення узгоджене з експертами Міжнародної ради з охорони пам'яток історії та культури і відповідає Історико-архітектурному опорному плану 2008 року та Генеральному плану Одеси 2015 року.

Раніше зона ЮНЕСКО обмежувалася лише центральною частиною міста, включаючи Порт Одеси, але тепер вона охоплює більш широкі території, забезпечуючи більш ефективний захист культурної спадщини.

Раніше ми писали, що Україна щодня демонструє по всьому світу, що національна культура стійко витримує виклики війни. Люди знаходять рішення, які дозволяють жити і розвиватися в умовах воєнного стану, проте культурний напрямок потребує набагато більшої уваги.

Додамо, що італійські партнери виділять на допомогу Одесі  45 мільйонів євро. Ці гроші мають піти на протиаварійні та консерваційні роботи у Спасо-Преображенському соборі, а також сусідні будівлі, які також були пошкоджені внаслідок російських атак.

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