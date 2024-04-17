ЮНЕСКО расширило охранную зону объектов мирового наследия в Одессе — детали

Исторический центр города Одесса. Фото: Alexey Acepovsky, Yuri Filonenko, Дмитрий Моисеев/UNESCO

Уникальные объекты культурного наследия Одессы получили дополнительную защиту — ЮНЕСКО расширило границы охранной зоны. Теперь она охватывает не только центральные улицы города, но дополнительные территории исторического центра города.

Об этом Новини.LIVE узнали с официального сайта организации.

Читайте также:

Новые границы зоны ЮНЕСКО

Теперь к зоне ЮНЕСКО в Одессе относится территория в пределах улиц Приморская – Лидерсовский бульвар – Леонтовича – Пантелеймоновская – Старопортофранковская – Балковская. Далее она охватывает Пантелеймоновскую и Старопортофранковскую улицы, вдоль границ Херсонского сквера — до Приморской, Карантинного спуска, переулка Нахимова и снова в парк Шевченко.

Обновленная карта объектов Одессы, включенных в ЮНЕСКО, Фото: скриншот

Обновленная карта объектов Одессы, включенных в ЮНЕСКО, Фото: скриншот

Изменения в зоне ЮНЕСКО

Буферная зона теперь включает в себя Одесский порт и Французский бульвар. Это решение согласовано с экспертами Международного совета по охране памятников истории и культуры и соответствует историко-архитектурному опорному плану 2008 года и Генеральному плану Одессы 2015 года.

Ранее зона ЮНЕСКО ограничивалась только центральной частью города, включая Порт Одессы, но теперь она охватывает более широкие территории, обеспечивая более эффективную защиту культурного наследия.

Раньше мы писали, что Украина ежедневно демонстрирует по всему миру, что национальная культура выдерживает вызовы войны. Люди находят решения, позволяющие жить и развиваться в условиях военного положения, однако культурное направление требует гораздо большего внимания.

Добавим, что итальянские партнеры выделят в помощь Одессе 45 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на противоаварийные и консервационные работы в Спасо-Преображенском соборе, а также соседние здания, также поврежденные в результате российских атак.