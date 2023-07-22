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ЮНЕСКО засудило атаки на історичний центр Одеси

22 липня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ЮНЕСКО засудило атаки на історичний центр Одеси
Історичний центр Одеси. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом трьох ночей з 18 по 21 липня російська армія влаштовувала масовані обстріли Одеси та області. Зокрема, під час ракетних ударів постраждав історичний центр міста, який є спадщиною ЮНЕСКО. Своєю чергою міжнародна організація засудила такі дії окупантів. 

Про це Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури повідомила у своєму Twitter-акаунті.

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"ЮНЕСКО висловлює підтримку одеситам і висловлює щирі співчуття родинам загиблих.
Попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, що розташовані на території Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею. Усі вони були відзначені ЮНЕСКО та місцевою владою Блакитним щитом, відмітною емблемою Гаазької конвенції 1954 року", — сказано у повідомленні.

Пост міжнародної організації. Фото: Twitter

Обстріли центру Одеси

Внаслідок нічного обстрілу 20 липня постраждала не тільки портова інфраструктура, адмінбудівля, школа, ліцей та дитячий садок. Пошкоджень зазнала й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.

Навіть після виходу із "зернової ініціативи" Росія не припиняє тероризувати світ. Вночі 19 липня відбулася цілеспрямована повітряна атака на зернові термінали в портах "Одеса" та "Чорноморськ". 

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