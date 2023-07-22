Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow ЮНЕСКО осудило атаки на исторический центр Одессы arrow

ЮНЕСКО осудило атаки на исторический центр Одессы

22 июля 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ЮНЕСКО осудило атаки на исторический центр Одессы
Исторический центр Одессы. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В течение трех ночей с 18 по 21 июля русская армия устраивала массированные обстрелы Одессы и области. В частности, во время ракетных ударов пострадал исторический центр города, наследие ЮНЕСКО. В свою очередь международная организация осудила такие действия окупантов.

Об этом Организация Объединенных Наций по образованию, науке и культуре сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Читайте также:

"ЮНЕСКО выражает поддержку одесситам и выражает искренние соболезнования семьям погибших.
Предварительная оценка в Одессе выявила повреждение нескольких музеев, находящихся на территории Всемирного наследия, в частности Одесского археологического музея, Одесского морского музея и Одесского литературного музея. Все они были отмечены ЮНЕСКО и местными властями Голубым щитом, отличительной эмблемой Гаагской конвенции 1954 года» , — говорится в сообщении.

Пост международной организации. Фото: Twitter

Обстрелы центра Одессы

В результате ночных обстрелов 20 июля пострадали не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получило и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.

Даже после выхода из "зерновой инициативы" Россия не перестает терроризировать мир. Ночью 19 июля прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Из законопроекта Зеленского об английском языке изъяли скандальные нормы

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз