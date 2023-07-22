ЮНЕСКО осудило атаки на исторический центр Одессы

Исторический центр Одессы. Фото: Одесский городской совет

В течение трех ночей с 18 по 21 июля русская армия устраивала массированные обстрелы Одессы и области. В частности, во время ракетных ударов пострадал исторический центр города, наследие ЮНЕСКО. В свою очередь международная организация осудила такие действия окупантов.

Об этом Организация Объединенных Наций по образованию, науке и культуре сообщила в своем Twitter-аккаунте.

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"ЮНЕСКО выражает поддержку одесситам и выражает искренние соболезнования семьям погибших.

Предварительная оценка в Одессе выявила повреждение нескольких музеев, находящихся на территории Всемирного наследия, в частности Одесского археологического музея, Одесского морского музея и Одесского литературного музея. Все они были отмечены ЮНЕСКО и местными властями Голубым щитом, отличительной эмблемой Гаагской конвенции 1954 года» , — говорится в сообщении.

Пост международной организации. Фото: Twitter

Обстрелы центра Одессы

В результате ночных обстрелов 20 июля пострадали не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получило и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.

Даже после выхода из "зерновой инициативы" Россия не перестает терроризировать мир. Ночью 19 июля прошла целенаправленная воздушная атака на зерновые терминалы в портах "Одесса" и "Черноморск".