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Головна Одеса Кабелі та шафи за 6 млн. — коштовні закупівлі Одеської Юракадемії

Кабелі та шафи за 6 млн. — коштовні закупівлі Одеської Юракадемії

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Дата публікації: 19 червня 2025 15:05
Майже 6 мільйонів гривень заплатять підприємиці на закупівлю джерел живлення для Одеської Юракадемії
Одеська Юракадемія. Фото: onua.edu.ua
Ключові моменти Постачальниця джерел живлення Чим займався підприємець

НУ "Одеська Юридична Академія" заплатить майже 6 мільйонів гривень за джерела резервного електроживлення. Проведені дві закупівлі і постачальниками обрані начебто дві підприємиці з різними прізвищами, однак, насправді — це одна й та сама людина.

Про це повідомляють журналісти видання "Антикорупційний вимір" на основі дослідження.

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Постачальниця джерел живлення

В середині квітня та в червні Одеська Юракадемія купувала джерела резервного живлення для забезпечення організації навчального процесу. Йдеться про автомати електроживлення, металеві шафи, накопичувачі енергії, силові кабелі та перемикачі. У квітні обладнання купили за 3 млн гривень, а у травні за 2,7 млн. Оплати товару, за даними порталу spending, навчальний заклад поки що не здійснював. У квітні постачальницею обрали ФОП Чмілевську Ольгу Вікторівну, а у червні Кишенко Ольгу Вікторівну. Судячи з даних підприємиці, вказаних у договорах, це одна й та сама людина, адже адреса проживання, телефон та електронна пошта такі ж самі.

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Сума закупівель. Фото: Антикорупційний вимір

Чим займався підприємець

Наразі за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ФОП Кишенко зареєстрована, а ФОП Чмілевська припинила свою діяльність. До речі, Ольга Вікторівна з таким самим ЄДРПОУ, також має сайт з продажу посуду.  Раніше бізнес-вумен постачала набори рюмок та кухлі для шкільних їдалень. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему одеських посадовців на світлофорах. А також про затримання агентства "Анубіс" та бізнес на героях.

Одеса гроші Новини Одеси закупівлі академія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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