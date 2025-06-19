Майже 6 мільйонів гривень заплатять підприємиці на закупівлю джерел живлення для Одеської Юракадемії

Одеська Юракадемія. Фото: onua.edu.ua

НУ "Одеська Юридична Академія" заплатить майже 6 мільйонів гривень за джерела резервного електроживлення. Проведені дві закупівлі і постачальниками обрані начебто дві підприємиці з різними прізвищами, однак, насправді — це одна й та сама людина.

Про це повідомляють журналісти видання "Антикорупційний вимір" на основі дослідження.

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Постачальниця джерел живлення

В середині квітня та в червні Одеська Юракадемія купувала джерела резервного живлення для забезпечення організації навчального процесу. Йдеться про автомати електроживлення, металеві шафи, накопичувачі енергії, силові кабелі та перемикачі. У квітні обладнання купили за 3 млн гривень, а у травні за 2,7 млн. Оплати товару, за даними порталу spending, навчальний заклад поки що не здійснював. У квітні постачальницею обрали ФОП Чмілевську Ольгу Вікторівну, а у червні Кишенко Ольгу Вікторівну. Судячи з даних підприємиці, вказаних у договорах, це одна й та сама людина, адже адреса проживання, телефон та електронна пошта такі ж самі.

Сума закупівель. Фото: Антикорупційний вимір

Чим займався підприємець

Наразі за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ФОП Кишенко зареєстрована, а ФОП Чмілевська припинила свою діяльність. До речі, Ольга Вікторівна з таким самим ЄДРПОУ, також має сайт з продажу посуду. Раніше бізнес-вумен постачала набори рюмок та кухлі для шкільних їдалень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему одеських посадовців на світлофорах. А також про затримання агентства "Анубіс" та бізнес на героях.