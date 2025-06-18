Чиновники одесского горсовета присвоили более 15 миллионов гривен на светофорах - БЭБ

Фигуранты с работниками БЭБ, фото: Бюро экономической безопасности

Служащие одесского городского совета нанесли более 15 млн грн убытков бюджету громады благодаря схеме по присвоению средств на светофорах. Однако их разоблачили правоохранители, фигурантам грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

По данным следствия, должностные лица трех частных предприятий совместно с коммунальным учреждением, которое специализируется на безопасности дорожного движения, разработали преступную схему растраты бюджетных средств. В частности, в течение 2024 года было объявлено 11 процедур закупок, касающихся поставок балластов для разрядных ламп или трубок общей стоимостью почти 40,9 млн грн. В результате тендера победителями стали две фирмы, которые не имеют никакого отношения к изготовлению источников бесперебойного питания для светофорных объектов. Кроме того, подозреваемые искусственно завысили стоимость изделий в более чем 5 раз. Таким образом участники сделки нанесли более 15 млн грн убытков бюджету.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Им грозит от пяти до восьми лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о схеме по присвоению средств на захоронениях военных. А также о директоре госпредприятия, который заработал более 800 тысяч на аренде.