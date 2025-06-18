Посадовці одеської міськради привласнили понад 15 мільйонів гривень на світлофорах - БЕБ

Фігуранти із працівниками БЕБ. Фото: Бюро економічної безпеки

Службовці одеської міської ради завдали понад 15 млн грн збитків бюджету громади на схемі з привласнення коштів на світлофорах. Однак на цьому їх викрили правоохоронці, фігурантам загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Подробиці справи

За даними слідства, службові особи трьох приватних підприємств спільно із комунальною установою, яка спеціалізується на безпеці дорожнього руху, розробили злочинну схему розтрати бюджетних коштів. Зокрема, впродовж 2024 року було оголошено 11 процедур закупівель щодо постачання баластів для розрядних ламп чи трубок загальною вартістю майже 40,9 млн грн. В результаті тендеру переможцями стали дві фірми, які не мають жодного відношення до виготовлення джерел безперебійного живлення для світлофорних об’єктів. Крім того, підозрювані використали штучно завищили вартість виробів у більше ніж 5 разів. Таким чином учасники оборудки завдали понад 15 млн грн збитків бюджету.

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Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Їм загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему з привласнення коштів на похованнях військових. А також про директора держпідприємства, який заробив понад 800 тисяч на оренді.