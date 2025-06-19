Почти 6 миллионов гривен заплатят предприниматели на закупку источников питания для Одесской Юракадемии

Одесская Юракадемия. Фото: onua.edu.ua

НУ "Одесская Юридическая Академия" заплатит почти 6 миллионов гривен за источники резервного электропитания. Проведены две закупки, и поставщиками выбраны вроде бы две предпринимательницы с разными фамилиями, однако на самом деле это один и тот же человек.

Об этом сообщают журналисты издания "Антикоррупционное измерение" на основе исследования.

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Поставщица источников питания

В середине апреля и в июне Одесская Юракадемия покупала источники резервного питания для обеспечения организации учебного процесса. Речь идет об автоматах электропитания, металлических шкафах, накопителях энергии, силовых кабелях и переключателях. В апреле оборудование купили за 3 млн гривен, а в мае — за 2,7 млн. Оплаты товара, по данным портала spending, учебное заведение пока не осуществляло. В апреле поставщиком выбрали ФЛП Чмилевскую Ольгу Викторовну, а в июне — Кишенко Ольгу Викторовну. Судя по данным предпринимательницы, указанным в договорах, это один и тот же человек, ведь адрес проживания, телефон и электронная почта такие же.

Сумма закупок. Фото: Антикоррупционное измерение

Чем занимался предприниматель

Сейчас, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, ФЛП Кишенко зарегистрирована, а ФЛП Чмилевская прекратила свою деятельность. Кстати, Ольга Викторовна с таким же ЕГРПОУ, также имеет сайт по продаже посуды. Ранее бизнес-вумен поставляла наборы рюмок и кружки для школьных столовых.

Напомним, недавно мы писали о схеме одесских чиновников на светофорах. А также о задержании агентства "Анубис" и бизнес на героях.