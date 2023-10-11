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Кадрові зміни у Держрибагентстві на Одещині: хто очолив відомство

11 жовтня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Хто очолив Держрибагентство на Одещині
Сергій Циганок. Фото: Скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області обрали нового голову Держрибагентства. Ним став колишній заступник голови Херсона, який виїхав з окупованого міста навесні 2022 року. 

Про це Новини.LIVE дізналися із сервісу YouControl

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Зазначається, що Сергій Циганок наприкінці лютого 2022 року брав участь в евакуації мешканців Антонівки, яка була під обстрілами.

Що відомо про Сергія Циганка

У 2012 році був призначений прокурором Олешківського району. Працював заступником прокурора Комсомольського району Херсона. У 2014 році працював прокурором Херсона.

У 2015 році став заступником прокурора Херсонської області.

Звільнився у 2019 році з органів прокуратури й у грудні 2020 року став помічником міського голови. 

У червні 2021 року став виконувачем обов'язків заступника мера. Відповідав за гуманітарні питання.

Нагадаємо, на Одещині обрали нового очільника обласної патрульної поліції. Ним став капітан Руслан Рубан, якого перевели до Одеси з Чернівців. 

Також ми писали, що міський голова Одеси Геннадій Труханов призначив нового очільника Департаменту з організації роботи Одеської міської ради, обійшовши конкурс. Новий керівник раніше очолював Департамент культури та туризму.

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