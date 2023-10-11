Кто возглавил Госрыбагентство в Одесской области

Сергей Цыганок. Фото: Скриншот с видео

В Одесской области избрали нового главу Госрыбагентства. Им стал бывший заместитель председателя Херсона, выехавший из оккупированного города весной 2022 года.

Об этом Новини.LIVE узнали из сервиса YouControl .

Читайте также:

Отмечается, что Сергей Цыганок в конце февраля 2022 года участвовал в эвакуации находившихся под обстрелами жителей Антоновки.

Что известно о Сергее Цыганке

В 2012 году был назначен прокурором Олешкивского района. Работал заместителем прокурора Комсомольского района Херсона. В 2014 году работал прокурором Херсона.

В 2015 году стал заместителем прокурора Херсонской области.

Уволился в 2019 году из органов прокуратуры и в декабре 2020 года стал помощником городского головы.

В июне 2021 года стал исполняющим обязанности заместителя мэра. Отвечал за гуманитарные вопросы.

Напомним, в Одесской области избрали нового главу областной патрульной полиции. Им стал капитан Руслан Рубан, переведенный в Одессу из Черновцов.

Также мы писали, что городской голова Одессы Геннадий Труханов назначил нового главу Департамента по организации работы Одесского городского совета, обойдя конкурс. Новый руководитель ранее возглавлял Департамент культуры и туризма.