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Кадровые изменения в Госрыбагентствена Одесчине: кто возглавил ведомство

11 октября 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Кто возглавил Госрыбагентство в Одесской области
Сергей Цыганок. Фото: Скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области избрали нового главу Госрыбагентства. Им стал бывший заместитель председателя Херсона, выехавший из оккупированного города весной 2022 года.

Об этом Новини.LIVE узнали из сервиса YouControl .

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Отмечается, что Сергей Цыганок в конце февраля 2022 года участвовал в эвакуации находившихся под обстрелами жителей Антоновки.

Что известно о Сергее Цыганке

В 2012 году был назначен прокурором Олешкивского района. Работал заместителем прокурора Комсомольского района Херсона. В 2014 году работал прокурором Херсона.

В 2015 году стал заместителем прокурора Херсонской области.

Уволился в 2019 году из органов прокуратуры и в декабре 2020 года стал помощником городского головы.

В июне 2021 года стал исполняющим обязанности заместителя мэра. Отвечал за гуманитарные вопросы.

Напомним, в Одесской области избрали нового главу областной патрульной полиции. Им стал капитан Руслан Рубан, переведенный в Одессу из Черновцов.

Также мы писали, что городской голова Одессы Геннадий Труханов назначил нового главу Департамента по организации работы Одесского городского совета, обойдя конкурс. Новый руководитель ранее возглавлял Департамент культуры и туризма.

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