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Кадрові зміни: у Миколаївських лікарнях замінять головних лікарів

19 серпня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Миколаївській області в системі охорони здоров'я будуть кадрові зміни
Лікарі на роботі. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаївській області планують змінити головлікарів деяких медичних закладів. Це сталося після численних скарг людей щодо надання послуг.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Є багато нарікань. В основному, вони стосуються незначних проблем, які можна швидко вирішити. Поставити кондиціонери, зробити ремонт. Це все дрібниці. Ми маємо час до 15 вересня розв'язати такі поточні питання. А ось системні питання, які ми відпрацювали з управліннями охорони здоров'я міста та області, будуть тривалішими. Анонсую певні кадрові зміни в області та місті. Два відбудуться до кінця цього року",  — сказав Кім.

Також Віталій Кім зазначив, що в обласному центрі відкрили відновлене після російського обстрілу травматологічне відділення, яке росіяни пошкодили під час ракетного удару у ніч на 1 серпня 2022 року.

Нагадаємо, наразі у Миколаївській області після обстрілів вдалося відновити 113 об’єктів медзакладів. Ще 154 чекають черги на реконструкцію.

Також ми писали, що наслідок обстеження пошкоджених будівель у місті, комунальні служби виявили пошкодження в 4 медичних установах від ворожого нападу на Одесу в ніч на 14 серпня. Серед них зазнав пошкоджень пологовий будинок.

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