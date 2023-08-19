У Миколаївській області в системі охорони здоров'я будуть кадрові зміни

Кадрові зміни: у Миколаївських лікарнях замінять головних лікарів
У Миколаївській області планують змінити головлікарів деяких медичних закладів. Це сталося після численних скарг людей щодо надання послуг.
Про це під час брифінгу повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Є багато нарікань. В основному, вони стосуються незначних проблем, які можна швидко вирішити. Поставити кондиціонери, зробити ремонт. Це все дрібниці. Ми маємо час до 15 вересня розв'язати такі поточні питання. А ось системні питання, які ми відпрацювали з управліннями охорони здоров'я міста та області, будуть тривалішими. Анонсую певні кадрові зміни в області та місті. Два відбудуться до кінця цього року", — сказав Кім.
Також Віталій Кім зазначив, що в обласному центрі відкрили відновлене після російського обстрілу травматологічне відділення, яке росіяни пошкодили під час ракетного удару у ніч на 1 серпня 2022 року.
Нагадаємо, наразі у Миколаївській області після обстрілів вдалося відновити 113 об’єктів медзакладів. Ще 154 чекають черги на реконструкцію.
Також ми писали, що наслідок обстеження пошкоджених будівель у місті, комунальні служби виявили пошкодження в 4 медичних установах від ворожого нападу на Одесу в ніч на 14 серпня. Серед них зазнав пошкоджень пологовий будинок.