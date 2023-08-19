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Кадровые изменения: в Николаевских больницах заменят главных врачей

19 августа 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаевской области в системе здравоохранения будут кадровые изменения
Врачи на работе. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области планируют сменить главврачей некоторых медицинских учреждений. Это произошло после многочисленных жалоб людей о предоставлении услуг.

Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Есть много нареканий. В основном, они касаются незначительных проблем, которые можно быстро решить. Поставить кондиционеры, сделать ремонт. Это все мелочи. У нас есть время до 15 сентября решить такие текущие вопросы. А вот системные вопросы, которые мы отработали с управлениями здравоохранения города и области будут продолжительнее. Анонсирую определенные кадровые изменения в области и городе. Два состоятся до конца этого года", — сказал Ким.

Также Виталий Ким отметил, что в областном центре открыли восстановленное после российских обстрелов травматологическое отделение, которое россияне повредили во время ракетного удара в ночь на 1 августа 2022 года.

Напомним, в Николаевской области после обстрелов удалось восстановить 113 объектов медучреждений. Еще 154 ждут очереди реконструкции.

Также мы писали, что в результате обследования поврежденных зданий в городе, коммунальные службы обнаружили повреждения в 4 медицинских учреждениях от вражеского нападения на Одессу в ночь на 14 августа. Среди них получил повреждения роддом.

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