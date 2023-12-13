Кадрові зміни — в Одесі обрали нового голову департаменту транспорту

Володимир Хитренко. Фото: Одеська РВА

Сьогодні, 13 грудня, стало відомо, що в Одесі призначили нового очільника департаменту транспорту, звʼязку та організації дорожнього руху. Ним став Володимир Хитренко, який раніше очолював управління з питань інфраструктури в Одеській РВА.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Відомо, що у міську раду чиновник прийшов з посади начальника управління інфраструктури в Одеській РВА. Саме він влітку 2023 року перевіряв готовність критичної інфраструктури до опалювального сезону та можливих блекаутів.

Слід додати, що він є сином і повним тезкою генерала-майора авіації, якого 2010 року засудили за хабарництво на посаді голови Болградської райадміністрації.

Хто раніше очолював департамент

Зазначимо, що раніше керівником департаменту був Артем Сидоренко, який на своїй сторінці у Facebook написав, що немає більше бажання обіймати цю посаду.

Нагадаємо, 7 грудня під час позачергової сесії Одеської міської ради обрали нового віцемера. Ним став Олександр Філатов, якого до цього призначили заступником міського голови.

Також ми писали, що станом на початок грудня до лав Збройних сил України мобілізувалися 104 депутати міських та селищних рад. Одеської області. Відомо, що частина з них обіймає офіцерські звання через попередній досвід служби.