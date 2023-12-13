Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кадрові зміни — в Одесі обрали нового голову департаменту транспорту arrow

Кадрові зміни — в Одесі обрали нового голову департаменту транспорту

13 грудня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кадрові зміни — в Одесі обрали нового голову департаменту транспорту
Володимир Хитренко. Фото: Одеська РВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 13 грудня, стало відомо, що в Одесі призначили нового очільника департаменту транспорту, звʼязку та організації дорожнього руху. Ним став Володимир Хитренко, який раніше очолював управління з питань інфраструктури в Одеській РВА.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Що відомо про Володимира Хитренка

Відомо, що у міську раду чиновник прийшов з посади начальника управління інфраструктури в Одеській РВА. Саме він влітку 2023 року перевіряв готовність критичної інфраструктури до опалювального сезону та можливих блекаутів. 

Слід додати, що він є сином і повним тезкою генерала-майора авіації, якого 2010 року засудили за хабарництво на посаді голови Болградської райадміністрації.

Хто раніше очолював департамент

Зазначимо, що раніше керівником департаменту був Артем Сидоренко, який на своїй сторінці у Facebook написав, що немає більше бажання обіймати цю посаду. 

Нагадаємо, 7 грудня під час позачергової сесії Одеської міської ради обрали нового віцемера. Ним став Олександр Філатов, якого до цього призначили заступником міського голови. 

Також ми писали, що станом на початок грудня до лав Збройних сил України мобілізувалися 104 депутати міських та селищних рад. Одеської області. Відомо, що частина з них обіймає офіцерські звання через попередній досвід служби. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Актуальне по темі