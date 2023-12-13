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Кадровые изменения — в Одессе избрали нового главу департамента транспорта

13 декабря 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Кадровые изменения — в Одессе избрали нового главу департамента транспорта
Владимир Хитренко. Фото: Одесская РВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 13 декабря, стало известно, что в Одессе назначен новый глава департамента транспорта, связи и организации дорожного движения. Им стал Владимир Хитренко, ранее возглавлявший управление по вопросам инфраструктуры в Одесском РВА.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Известно, что в городской совет чиновник пришел с поста начальника управления инфраструктуры в Одесском РВА. Именно он летом 2023 года проверял готовность критической инфраструктуры к отопительному сезону и возможным блекаутам.

Следует добавить, что он сын и полный тезка генерала-майора авиации, которого в 2010 году осудили за взяточничество в должности председателя Болградской райадминистрации.

Кто раньше возглавлял департамент

Ранее руководителем департамента был Артем Сидоренко, который на своей странице в Facebook написал, что нет больше желания занимать этот пост.

Напомним, 7 декабря во время внеочередной сессии Одесского городского совета избрали нового вице-мера. Им стал Александр Филатов, которого до этого назначили заместителем городского головы.

Также мы писали, что по состоянию на начало декабря в ряды Вооруженных сил Украины мобилизовались 104 депутата городских и поселковых советов. Одесская область. Известно, что часть из них занимает офицерские звания из-за предыдущего опыта службы.

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